В Европейском банке сообщили Киеву неприятные новости о вступлении в ЕС Глава офиса ЕИБ Микулова: ЕС пока не может дать Киеву гарантий на вступление

Евросоюз пока не может дать гарантий Украине на ее вступление в состав объединения, заявила в беседе с EUobserver глава регионального представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в странах Восточной Европы Кристина Микулова. По ее словам, политическое объединение должно честно признаться в этом.

Она отметила, что Киев должен иметь разумную степень уверенности в присоединении. В противном случае руководство ЕС должно заявить, что вступление Украины невозможно в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

По словам представителя ЕИБ, для страны это была бы важная задача. Микулова высказала мнение, что эти перспективы способствовали бы восстановлению Украины после окончания конфликта и сохранили бы ее территориальную целостность.

Ранее издание The Economist указало на то, что президент Украины Владимир Зеленский не проводит реформы, необходимые для вступления в Евросоюз. Киев должен был внедрять новые инициативы в сферы верховенства закона, демократии и борьбы с коррупцией еще полгода назад.