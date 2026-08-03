Зарезал продавщицу и встал за прилавок: кто убил девушку в киоске на Урале?

Зарезал продавщицу и встал за прилавок: кто убил девушку в киоске на Урале?

В 2000 году в Нижнем Тагиле жестоко убили 19-летнюю продавщицу киоска. Только спустя 26 лет суд признал виновным мужчину, чей паспорт тогда нашли на торговой точке, но его защитник настаивает, что подзащитный не имеет отношения к преступлению. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Последняя смена Татьяны

В сентябре 2000 года 19-летняя Татьяна Кудрявцева, недавно окончившая школу, работала продавцом в киоске на остановке «Привокзальная площадь» в Нижнем Тагиле. Девушка жила с родителями и младшей сестрой. Родные вспоминали, что она была доверчивой, общительной, вежливой и неконфликтной. После школы Татьяна не стала продолжать учебу и сразу устроилась на работу.

25 сентября она заступила на очередную смену. До вечера все проходило спокойно: около 20:00 хозяин киоска забрал выручку, а спустя час к девушке зашла подруга. После этого живой Татьяну больше никто не видел.

По правилам продавец должна была закрыться в киоске изнутри и никого не впускать до утра. Однако в ту ночь девушка открыла дверь неизвестному человеку.

Утром возле входа в киоск нашли ее тело. Голова, шея и верхняя часть туловища были покрыты многочисленными ранами и гематомами. Эксперты насчитали не менее 37 ударов. Причиной смерти стали обширное кровоизлияние в мягкие ткани шеи и отек глотки, вызвавший удушье. Внутри киоска не было следов борьбы: товары остались аккуратно расставленными, а среди вещей лежал забытый паспорт человека, который впоследствии стал главным подозреваемым.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Главный подозреваемый

Сразу после убийства милиционеры опросили таксистов, которые ночью часто останавливались у киоска, чтобы купить пиво и сигареты. Их показания совпали: вместо девушки за прилавком находился молодой подвыпивший мужчина.

Один из водителей рассказал, что около двух часов ночи купил у него две бутылки пива. Мужчина спокойно принял деньги и выдал сдачу. Другой свидетель вспоминал, что вернулся к киоску около четырех часов утра вместе со знакомым.

«Женя попросил аудиокассету Михаила Круга, но парень сказал, что кассета с дефектом, и предложил выбрать другую. В итоге они взяли „Сектор Газа“. Когда продавец доставал кассету, он уронил другие и стал аккуратно раскладывать их обратно. В киоске была закрыта шторка, кроме него никого не было видно. Он уверенно ориентировался среди товара и общался очень вежливо», — цитирует портал E1.RU свидетеля.

Никто из покупателей не услышал ни криков, ни шума борьбы. Лишь утром они узнали, что настоящая продавщица была убита.

Следствие пришло к выводу, что 22-летний Денис, чей паспорт был найден в киоске, напал на Татьяну, избил ее, похитил 15 блоков сигарет стоимостью около 6 тысяч рублей, а затем занял место продавца и продолжил торговлю.

Сам Денис вину отрицал. Он утверждал, что познакомился с Татьяной не так давно, несколько раз заходил к ней за пивом и сигаретами, а паспорт оставил в залог, поскольку ему не хватило денег. По его словам, ночью он вновь пришел к киоску, чтобы вернуть долг и забрать документ, однако дверь никто не открыл.

Тогда, как рассказывал обвиняемый, он увидел приоткрытую дверь, вошел внутрь и обнаружил Татьяну лежащей на полу среди разбитого стекла. В этот момент в окно постучали таксисты. Денис признал, что вышел к ним, отдал одному бутылку пива, другому продал кассету «Сектор Газа», после чего ушел домой. Уже позже, по его словам, он понял, что девушка была мертва.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В 2000 году Дениса задержали, однако спустя несколько месяцев отпустили из-за недоказанности обвинения.

Дело с 26-летним сроком

Спустя 26 лет Дениса вновь задержали. К тому времени он уже отбыл наказание по другому делу: в 2001 году был осужден за кражу и убийство, освободился досрочно в 2010-м, после чего больше к уголовной ответственности не привлекался.

Новое расследование завершилось обвинением в убийстве с особой жестокостью и разбое. Однако на предварительном слушании государственный обвинитель неожиданно отказался от квалификации по особо тяжкой статье. Обвинение переквалифицировали на обычное убийство, а эпизод с разбоем исключили.

После этого Денис попросил прекратить уголовное дело в связи с истечением сроков давности. Суд удовлетворил ходатайство. Адвокат Данил Задорин заявил, что новых доказательств за прошедшие годы так и не появилось.

«В первый раз его задержали только потому, что в киоске нашли паспорт. Тогда было обычной практикой оставлять документ в залог. За 26 лет не появилось ни крови, ни ДНК моего подзащитного. Его одежду тщательно проверяли, но ничего не нашли. Если бы дело не прекратили по срокам давности, оно вполне могло закончиться оправдательным приговором», — считает защитник.

По словам адвоката, вопросы вызывала и версия о похищении сигарет.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Хозяин киоска раньше не говорил, что пропали 15 блоков сигарет, а вспомнил об этом только спустя 26 лет. Незаметно вынести такой объем товара практически невозможно. Поэтому обвинение в разбое и было снято. Кроме того, существовала версия, что хозяина киоска связывали близкие отношения с погибшей, а его жена ревновала. Насколько мне известно, эту версию всерьез не проверяли», — отметил Задорин.

В результате уголовное дело прекратили по нереабилитирующему основанию — из-за истечения сроков давности. Это решение не означает признания Дениса невиновным, однако наказания он не понес. При этом он так и остался единственным подозреваемым по делу, а мотив преступления и обстоятельства гибели Татьяны Кудрявцевой окончательно установить не удалось.

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