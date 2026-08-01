Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 12:00

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру муку, кефир и соду — и за 20 минут жарю сербские мекике, которые получаются пышными, пористыми, как облака, и идеальными к завтраку. Никаких дрожжей, долгой расстойки и сложных замесов — просто смешиваю ингредиенты, даю тесту постоять 10 минут и обжариваю во фритюре или на сковороде. Мекике поднимаются в масле, становясь золотистыми, с тонкой хрустящей корочкой и нежной, пористой мякотью внутри, которая тает во рту. Они отлично сочетаются с мёдом, сметаной, джемом или солёной начинкой — универсальное блюдо, которое любят и дети, и взрослые.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 500 мл кефира (жирность любая), 2 яйца, 1 ч. ложка соды (без горки), 1 ч. ложка соли, 1 ст. ложка сахара, растительное масло для жарки. В глубокой миске смешайте кефир, яйца, соль и сахар, взбейте венчиком. Всыпьте муку и соду, замесите мягкое, слегка липкое тесто (оно будет как густая сметана). Накройте и оставьте на 10–15 минут. Разогрейте масло в глубокой сковороде или сотейнике (слой не менее 2 см). Влажными руками берите небольшие кусочки теста, обжаривайте с каждой стороны по 2–3 минуты до румяной корочки. Выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими с чем угодно — мёдом, сметаной, вареньем или посыпав сахарной пудрой. Готовятся легче лёгкого, а результат превосходит ожидания — попробуйте, и они станут вашим любимым завтраком!

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже напекла этих мекике для своей семьи. Даже те, кто предпочитает дрожжевую выпечку, оценили их воздушность и скорость. Кстати, вместо кефира можно взять йогурт — вкус будет нежнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
4 простых рецепта лепешек на завтрак и перекус: быстрые и вкусные
Семья и жизнь
4 простых рецепта лепешек на завтрак и перекус: быстрые и вкусные
Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество
Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Тру кабачок и заливаю молоком — получаются тонкие блины: не липнут к сковороде и не теряют вкус на второй день
Общество
Тру кабачок и заливаю молоком — получаются тонкие блины: не липнут к сковороде и не теряют вкус на второй день
Мой коронный сметанник без муки: только сметана, яйца и яблочное пюре — тает во рту и пахнет детством
Общество
Мой коронный сметанник без муки: только сметана, яйца и яблочное пюре — тает во рту и пахнет детством
Смешала творог с яблочным пюре — пеку «Нежные ладошки»: тают во рту и пахнут детством. Ароматное угощение к чаю
Общество
Смешала творог с яблочным пюре — пеку «Нежные ладошки»: тают во рту и пахнут детством. Ароматное угощение к чаю
лепешки
рецепты
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ребенок выпал из окна многоэтажки и скончался в больнице
Премьер Таиланда пообщался с родственником убитых в Паттайе россиян
Власти Испании нашли способ остановить мигрантов в Сеуте
FPV-дрон ударил по автомобилю в Белгородской области
Стало известно, почему синхронисткам из РФ отказали выступить под Rammstein
Мишустин четко обозначил сроки создания российского аппарата МРТ
Росатом раскрыл последствия удара ВСУ по теплоходу в Черном море
Тела еще четверых альпинистов найдены в Пакистане
Атака ВСУ на Крым и Севастополь 1 августа: сколько жертв, где были удары
Стало известно о работе КТК после приостановки работы нефтепровода
Валиева покинула Россию перед началом сезона
Циничный удар по автобусу, дроны над Курском: как ВСУ атакуют РФ 1 августа
Медиатехнолог рассказала, как изменится рынок ИИ-контента в России
В России снимут фильм о высадке десантников в Гостомеле
Засуха в Европе: кадры рекордно обмелевших рек на фоне аномальной жары
Историк указала на нестыковку в словах Зеленского о потерях ВСУ
Аутсайдер прошлого сезона КХЛ назначил нового тренера
Иран выступил с новыми угрозами в адрес США по Ормузскому проливу
У арестованной в Грузии россиянки диагностировали предынфарктное состояние
Беженка из Родинского рассказала о жестоком обращении ВСУ с мирными людьми
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.