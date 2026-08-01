Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Беру муку, кефир и соду — и за 20 минут жарю сербские мекике, которые получаются пышными, пористыми, как облака, и идеальными к завтраку. Никаких дрожжей, долгой расстойки и сложных замесов — просто смешиваю ингредиенты, даю тесту постоять 10 минут и обжариваю во фритюре или на сковороде. Мекике поднимаются в масле, становясь золотистыми, с тонкой хрустящей корочкой и нежной, пористой мякотью внутри, которая тает во рту. Они отлично сочетаются с мёдом, сметаной, джемом или солёной начинкой — универсальное блюдо, которое любят и дети, и взрослые.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 500 мл кефира (жирность любая), 2 яйца, 1 ч. ложка соды (без горки), 1 ч. ложка соли, 1 ст. ложка сахара, растительное масло для жарки. В глубокой миске смешайте кефир, яйца, соль и сахар, взбейте венчиком. Всыпьте муку и соду, замесите мягкое, слегка липкое тесто (оно будет как густая сметана). Накройте и оставьте на 10–15 минут. Разогрейте масло в глубокой сковороде или сотейнике (слой не менее 2 см). Влажными руками берите небольшие кусочки теста, обжаривайте с каждой стороны по 2–3 минуты до румяной корочки. Выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими с чем угодно — мёдом, сметаной, вареньем или посыпав сахарной пудрой. Готовятся легче лёгкого, а результат превосходит ожидания — попробуйте, и они станут вашим любимым завтраком!

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже напекла этих мекике для своей семьи. Даже те, кто предпочитает дрожжевую выпечку, оценили их воздушность и скорость. Кстати, вместо кефира можно взять йогурт — вкус будет нежнее. Находка, а не рецепт!