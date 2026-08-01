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01 августа 2026 в 13:23

Стало известно, когда назовут причину гибели преподавателя МГУ

Козырев: причину смерти преподаватели МГУ установят после судмедэкспертизы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Причину смерти заслуженного преподавателя МГУ имени М.В. Ломоносова, доцента философского факультета Владимира Кржевова установят после проведения судмедэкспертизы, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев. Тело 77-летнего мужчины было найдено в лесополосе Тверской области 26 июля.

Будет судмедэкспертиза, нашли тело в лесу, поэтому причина смерти должна быть установлена. Пока, естественно, никакой информации [о дате прощания] нет, — сказал Козырев.

Ранее стало известно, что Владимир Кржевов пропал в Тверской области. По имеющейся информации, преподаватель вышел из своего дома в деревне Новые Ельцы и не вернулся. Волонтеры искали преподавателя в лесах Осташковского округа. В поисках участвовали кинологи с собаками, операторы беспилотников, местные жители, сотрудники МЧС и полиции. Впоследствии сообщалось, что Кржевов утонул, когда пошел купаться на Селигер.

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