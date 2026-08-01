Стало известно, когда назовут причину гибели преподавателя МГУ

Причину смерти заслуженного преподавателя МГУ имени М.В. Ломоносова, доцента философского факультета Владимира Кржевова установят после проведения судмедэкспертизы, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев. Тело 77-летнего мужчины было найдено в лесополосе Тверской области 26 июля.

Будет судмедэкспертиза, нашли тело в лесу, поэтому причина смерти должна быть установлена. Пока, естественно, никакой информации [о дате прощания] нет, — сказал Козырев.

Ранее стало известно, что Владимир Кржевов пропал в Тверской области. По имеющейся информации, преподаватель вышел из своего дома в деревне Новые Ельцы и не вернулся. Волонтеры искали преподавателя в лесах Осташковского округа. В поисках участвовали кинологи с собаками, операторы беспилотников, местные жители, сотрудники МЧС и полиции. Впоследствии сообщалось, что Кржевов утонул, когда пошел купаться на Селигер.