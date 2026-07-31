Преподаватель МГУ Кржевов найден мертвым

Заслуженный преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова, доцент философского факультета Владимир Кржевов утонул, сообщил Telegram-канал «112». Мужчина вышел из гостиницы 26 июля, пошел купаться на Селигер и не вернулся.

Волонтеры искали преподавателя в лесах Осташковского округа. В поисках участвовали кинологи с собаками, операторы беспилотников, местные жители, сотрудники МЧС и полиции.

Ранее пресс-служба Федерации спортивной борьбы России сообщила, что мастер спорта СССР по вольной борьбе и тренер Кирилл Павлов погиб в возрасте 55 лет. Уточняется, что тренер также утонул в реке.

До этого спасатели обнаружили тело подростка, пропавшего неподалеку от устья реки Псезуапсе в районе пляжа «Чайка» поселка Лазаревское Краснодарского края. Это произошло на третий день поисковых работ.

Также сообщалось, что в Башкирии на озере Ольховое 19-летний юноша утонул при попытке доплыть до берега на надувном матрасе. Инцидент произошел неподалеку от села Михайловка.