Захарова рассказала о страшных «сюрпризах» от ВСУ в Донбассе

Захарова рассказала о страшных «сюрпризах» от ВСУ в Донбассе Захарова: в Донбассе обнаружены более сотни мин, разбросанных с дронов ВСУ

Более сотни противопехотных мин «Лепесток» обновленного типа, разбросанных с беспилотников ВСУ, обнаружены в разных районах Донбасса и Новороссии, говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства. Дипломат допустила, что это было сделано с целью увеличения числа жертв среди мирных жителей.

В разных районах Донбасса и Новороссии обнаружены более сотни противопехотных мин «Лепесток» обновленного типа, разбросанных с беспилотников ВСУ в целях увеличения числа жертв среди гражданского населения, — указала дипломат.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что детонация мин, размещенных ВСУ, стала причиной гибели более 50 украинских детей, а свыше 120 получили ранения. Она отметила, что украинские военные минируют приграничные территории, опасаясь наступления России.

Также сообщалось, что ВСУ предпринимали попытки заминировать подъездные пути к Энергодару. Отмечалось, что профильные службы оперативно обезвреживали опасные участки.

До этого губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что два человека пострадали при атаке беспилотника в Белгородской области. Удар пришелся по селу Новая Нелидовка.