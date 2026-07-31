Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 17:17

Захарова рассказала о страшных «сюрпризах» от ВСУ в Донбассе

Захарова: в Донбассе обнаружены более сотни мин, разбросанных с дронов ВСУ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Более сотни противопехотных мин «Лепесток» обновленного типа, разбросанных с беспилотников ВСУ, обнаружены в разных районах Донбасса и Новороссии, говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства. Дипломат допустила, что это было сделано с целью увеличения числа жертв среди мирных жителей.

В разных районах Донбасса и Новороссии обнаружены более сотни противопехотных мин «Лепесток» обновленного типа, разбросанных с беспилотников ВСУ в целях увеличения числа жертв среди гражданского населения, — указала дипломат.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что детонация мин, размещенных ВСУ, стала причиной гибели более 50 украинских детей, а свыше 120 получили ранения. Она отметила, что украинские военные минируют приграничные территории, опасаясь наступления России.

Также сообщалось, что ВСУ предпринимали попытки заминировать подъездные пути к Энергодару. Отмечалось, что профильные службы оперативно обезвреживали опасные участки.

До этого губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что два человека пострадали при атаке беспилотника в Белгородской области. Удар пришелся по селу Новая Нелидовка.

Власть
Россия
Донбасс
МИД РФ
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где в России мог учиться новый главком ВСУ
В Европе захотели выгнать Испанию из Шенгена
Офис Зеленского хочет добиться ареста Лукашенко
Стали известны новые детали убийства россиянки в Белграде
«Не скрывают»: замглавы МИД России обвинил Европу в подготовке к войне
Грушко рассказал о контактах России и Турции по Украине
В Греции людей эвакуировали с пляжа из-за пожара
Девочка и мужчина ранены при атаке ВСУ
Пять трупов в один день? В Таиланде нашли тела брата и сестры из Тюмени
Жители одной страны массово исчезли
Названы страны Европы, которые первыми «захлебнутся» в потоке мигрантов
Грушко рассказал об изменении политики Швейцарии по НАТО и ЕС
Известного блогера могут оштрафовать на 155 млн рублей и посадить на 6 лет
Стало известно, сколько мигрантов погибло в попытке достичь Сеуты
Государство забрало у армянской оппозиции коньячный завод
Следы от окурков и семь сломанных ребер: кто и как убивал Зарему Оздоеву
Отношения, слухи о детях, многомиллионный заработок: как живет Дима Билан
Пропавшего пятилетнего мальчика нашли в емкости с навозом
«Отделалась испугом»: адвокат о запрошенном для Лерчек прокуратурой сроке
В Польше демонтировали памятник советско-польскому братству
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.