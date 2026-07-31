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31 июля 2026 в 18:12

Девочка и мужчина ранены при атаке ВСУ

Оперштаб: девочка и мужчина ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

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В результате ударов ВСУ по территории Белгородскую области ранены 14-летняя девочка и мужчина, сообщается в канале оперштаба региона в МАКС. Им оказана необходимая медицинская помощь.

После утреннего ракетного обстрела села Красный Куток Борисовского округа в детскую областную клиническую больницу бригадой СМП была доставлена девочка 14 лет с акубаротравмой. Были проведены все медицинские обследования, лечение продолжит амбулаторно. В селе Толоконное Белгородского округа в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль пострадал мужчина, — говорится в сообщении.

Ранее силы ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области. Одна женщина получила травму среднего уха, которой оказали медицинскую помощь в белгородской больнице № 2.

Также оперштаб региона сообщил, что в результате ракетного обстрела поселка Борисовка Белгородской области погиб один человек и двое получили ранения. Одна женщина получила осколочное ранение голени — ей оказали необходимую помощь,

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