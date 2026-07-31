В популярном турецком аэропорту запретили встречать туристов с табличками АТОР: в аэропорту Антальи с 31 июля запретили таблички для встречи туристов

В аэропорту турецкой Антальи с 31 июля запретили использовать таблички для встречи туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России. Вместо привычного формата встречи в аэропорту начала действовать система специальных стоек. Всего установлено 13 прозрачных блоков, обозначенных буквами от А до М.

Туристические агентства распределили по группам — по девять компаний на одну стойку. На каждом блоке можно будет разместить до 54 фамилий туристов — по шесть от каждого агентства, — уточнили в АТОР.

Отмечается, что контролировать использование стоек должны сами туроператоры. Кроме того, администрация аэропорта поручила им не допускать к этим зонам частных встречающих.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в турецких провинциях Анталья и Мугла продолжают распространяться, а огонь приближается к туристическим зонам, где отдыхают российские туристы. Уточняется, что из-за возгораний была закрыта трасса Анталья — Фетхие. Отдыхающие сообщили о сильном задымлении в районе Аксу, где расположены популярные гостиницы.