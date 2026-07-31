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31 июля 2026 в 19:31

Премьер Британии заявил, что Инфантино не подходит на пост главы ФИФА

Бернэм: Джанни Инфантино не подходит на пост президента ФИФА

Джанни Инфантино Джанни Инфантино Фото: IMAGO/Paul Fritz/Global Look Press
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Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что президент ФИФА Джанни Инфантино не подходит для руководства организацией после его предложений о продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам. По словам премьера, которые передает The Guardian, сама постановка такого вопроса является возмутительной

Я все больше убеждаюсь, что это было возмутительное предложение. Сама идея о том, что оно могло быть выдвинуто, на мой взгляд, показывает, что [президент] ФИФА не подходит для руководства организацией, — сказал Бернэм.

Ранее союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о том, что будет бойкотировать турниры Международной федерации футбола (ФИФА). Причина тому стали слухи о желании главы ФИФА Джанни Инфантино продавать доли прав чемпионатов мира частным инвесторам, создав дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise стоимостью $20 млрд (1,59 трлн рублей) и продав ее четверть за $4,2 млрд (335,4 млрд рублей).

До этого Инфантино заявил, что создание дочерней компании FIFA Forward Enterprise для Международной федерации футбола является прекрасной возможностью увеличить прибыль ассоциаций — членов организации и развить футбол по всему миру. По его словам, в целом данное предложение еще не принято.

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