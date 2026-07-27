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27 июля 2026 в 20:00

Наследие Задорнова сровняли с землей, угроза БПЛА в 10 регионах: что дальше

Фото: Создано ИИ/Иллюстрация NEWS.ru
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Режим беспилотной опасности объявили в 10 регионах России, новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил о непоколебимой поддержке Украины, новые собственники снесли знаменитый дом юмориста Михаила Задорнова в Юрмале — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Угроза БПЛА нависла над регионами

Режим беспилотной опасности объявили в Липецкой, Ивановской, Астраханской, Костромской, Владимирской и Волгоградской областях утром 27 июля, сообщается в социальных сетях региональных управлений МЧС России. Также угроза атаки БПЛА затронула Ставропольский край, Адыгею, Белгородскую и Пензенскую области.

По данным Росавиации, в течение ночи сразу 14 российских аэропортов ввели временные ограничения на полеты. Временно закрывались авиагавани в Пензе, Саратове, Чебоксарах, Калуге, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Казани, Самаре, Ярославле, Кирове, Бугульме, Нижнекамске, Костроме и Уфе. Утром были введены временные ограничения в Ижевске, Перми, Екатеринбурге, Сочи и Череповце.

Как сообщили в Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 27 июля уничтожили в небе над Россией более 270 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 17 регионов страны.

ЗРК «Бук-МЗ» ЗРК «Бук-МЗ» Фото: РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 276 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в министерстве.

Так, вражеские БПЛА удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областей. Кроме того, дроны были ликвидированы над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Кубанью, акваториями Черного и Азовского морей.

Как уточнил глава Удмуртии Александр Бречалов, регион подвергся самой массированной атаке ВСУ за последнее время. Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ, в свою очередь, сообщила об эвакуации логистического комплекса Wildberries в Сарапуле. Причиной назвали «требования безопасности». Об ударах по логистическому комплексу не сообщалось. Украинские СМИ утверждают, что под ударом в Сарапуле оказалась нефтебаза; местные власти этого не подтверждали.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Премьер-министр Британии обратился к России

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что Москве не следует сомневаться в решимости Лондона касательно вопроса поддержки Киева. Такие слова прозвучали перед встречей политика с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Великобритания плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой», — отметил глава британского правительства.

Энди Бернэм Энди Бернэм Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что между странами были выстроены «самые крепкие отношения». На встрече с Бернэмом он планирует обсудить силы ПВО, безопасность на море и совместные оборонные производства. По словам Зеленского, Киев всегда может рассчитывать на лидерство и поддержку Британии.

«Прибыл в Великобританию. В плане встречи с премьер-министром Энди Бернэмом, а также с нашими военнослужащими, которые сейчас находятся в Британии и, в частности, участвовали в учениях Sea Breeze (ежегодные совместные учения Украины и США. — NEWS.ru)», — заявил украинский президент.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о Бернэме как о «премьере мелкобритании». По словам замглавы Совбеза, РФ должна продолжать предпринимать шаги, которые, как он выразился, сделают жизнь в Великобритании «максимально невыносимой». В качестве примеров он упомянул экономические кризисы, социальные потрясения и забастовки, а также добавил ироничный комментарий о комплексе «Посейдон».

В Юрмале снесли знаменитый дом Задорнова

В Юрмале снесли дом, в котором жил писатель-сатирик Михаил Задорнов, сообщил источник. Здание, приобретенное юмористом в 1990 году и служившее местом встреч с журналистами и звездами, было полностью демонтировано новыми владельцами участка. По словам информатора, на месте бывшей «родовой усадьбы» сатирика теперь возведен двухэтажный коттедж.

Михаил Задорнов, 2015 год Михаил Задорнов, 2015 год Фото: Максим Блинов/РИА Новости

После смерти Задорнова в 2017 году недвижимость досталась его бывшей жене Велте. Доктор филологических наук и профессор кафедры английского языкознания филфака МГУ не могла пользоваться домом, поскольку живет в Москве. Содержать пустующее заграничное жилье ей оказалось не по карману. В 2020 году особняк начали сдавать в аренду, а позже женщина продала его.

Новые собственники снесли особняк, чтобы не ассоциироваться с российским артистом. На его месте они возвели двухэтажное здание в современном стиле. При этом владельцам пришлось обращаться за разрешением на перестройку в Юрмальскую гордуму и согласовать проект с Национальным управлением культурного наследия Латвии.

Уточняется, что участок, на котором расположен бывший дом Задорнова, находится на территории градостроительного памятника государственного значения. Сейчас, по оценкам экспертов, эта недвижимость стоит около €3 млн (около 267 млн рублей).

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