10 жертв: убийца девочки в СНТ Мехнин оказался серийным насильником?

Обвиняемый в убийстве 12-летней девочки Федор Мехнин в ходе следствия признался, что за последние 16 лет изнасиловал десять женщин. Мужчина утверждает, что сейчас не оставил бы своих жертв в живых. NEWS.ru рассказывает о новых обстоятельствах в криминальной истории петербургского маньяка.

Не хотел убивать

Федор Мехнин — обвиняемый в деле об убийстве 12-летней школьницы в СНТ под городом Тосно в Ленинградской области. 2 июля злоумышленник фактически отправился на охоту в окрестности садового товарищества, где заприметил девочку в желтой ветровке.

На допросе мужчина заверял, будто не знал, что перед ним несовершеннолетняя. Сейчас на допросе он утверждает, что вовсе не хотел убивать ребенка, а лишь хотел надругаться.

«Сказал, что не хотел убивать. Только орально изнасиловать, как делал это со взрослыми женщинами. Но Милана начала сопротивляться», — рассказывал источник РЕН ТВ, знакомый с материалами следствия.

Только после того как девочка оказала сопротивление и случайно ранила себя ножом, оказавшимся в руках преступника, осознав, что следы крови и возможные свидетельские показания могут привести к его разоблачению, он решил убить ребенка. Так на ее теле появилось более 30 ранений. При этом нож сломался прямо в теле жертвы — лезвие осталось внутри, а рукоятку мужчина спрятал, пишет 78.ru.

Тело девочки нашли 3 июля. Оно лежало в кустах со спущенными штанами. При этом следов проникающего насилия обнаружено не было. Маньяк признавался, что пытался надругаться над едва живым ребенком, но физически не смог этого сделать.

Учтивый насильник

Кроме того, на допросе Федор признался, что с 2008 года изнасиловал десять женщин. Для своих целей он использовал личный автомобиль. Сначала он предлагал незнакомкам подвезти их, а после увозил в безлюдные места.

Под угрозой пневматического пистолета или даже обычных ключей он совершал сексуальное насилие. Долгое время преступнику удавалось оставаться безнаказанным, так как пострадавшие из-за страха или стыда не обращались в полицию. Сейчас следователи поднимают архивные дела и проверяют старые заявления, пытаясь установить, нет ли в них следа Мехнина.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Перверт мечтал о женах друзей

Подозреваемый ранее был судим за разбой — в «нулевые» он грабил магазины с игрушечным пистолетом. На это он пошел после того, как потерпел неудачу с организацией нескольких бизнесов.

Однако среди соседей он пользовался авторитетом. Он был волонтером организации «Благодел» и всячески участвовал в жизни СНТ, в том числе приходил на субботники. Кроме того, известно, что отец мужчины был священником.

«Мы познакомились через „церковную тусовку“. Его отец был священником, а сам Федор учился в воскресной школе и был прихожанином местной церкви», — рассказывал местный житель.

Но Telegram-канал «За животных! Нет живодерам!» сообщал, что ранее местные жители обвиняли задержанного в живодерстве.

«Раньше „резал собак возле колодца“, а обращения в полицию были проигнорированы. Когда общество и полиция закрывают глаза на убийства животных, они развязывают руки на убийства людей», — писали зоозащитники.

На одном из первых допросов мужчина признавался, что испытывает садистское наслаждение от фантазий, связанных с изнасилованием. В частности, он на протяжении долгих лет мечтал о том, как насилует жен своих знакомых и друзей.

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