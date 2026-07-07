Нож застрял в трупе: педофил устроил стирку после убийства школьницы

В понедельник, 6 июля, в городе Колпино в Ленинградской области прошли отпевание и похороны 12-летней девочки, убитой педофилом в Тосненском районе. В этот же день СКР опубликовал кадры со следственного эксперимента, где изувер раскрыл, как расправился со школьницей. NEWS.ru рассказывает о последних новостях, связанных с этой криминальной историей.

Сосед на тонированном авто

Волонтеры нашли труп девочки утром 3 июля в Тосненском районе, у СНТ «Захожье-5». Поиски велись с вечера накануне. Родители рассказывали, что дочь позвонила им примерно в 17:00 и предупредила — она собирает на опушке лисички. Камеры зафиксировали, как девочка возвращалась вечером 2 июля домой, но до своего участка так и не дошла.

В тот же день появились первые ориентировки на мужчину на черном тонированном авто, который всячески навязывал свое общение местной детворе. Этот же автомобиль позже следователи нашли в гараже у задержанного мужчины в СНТ неподалеку.

«Если тебе дорого твое здоровье»

6 июля издание «Фонтанка» опубликовало подробности показаний 42-летнего обвиняемого. Тот признался, что на протяжении 15 лет фантазировал об изнасиловании жен друзей и знакомых. При этом утверждал, что жертву выбрал случайно — он был уверен, что преследует женщину в желтом плаще, а не 12-летнюю девочку.

Когда школьница свернула с дороги в лес, злоумышленник взял маленький дешевый нож и отправился следом. Маньяк опасался, что кто-то идет его жертве навстречу, и поначалу держал дистанцию. Но затем, переходя поле, девочка остановилась, сняла плащ с рюкзаком и начала снимать видео на смартфон.

Убийца приблизился и задал девочке какой-то вопрос. Та ответила, и изувер решил действовать дальше. Он достал нож, поднес его к лицу ребенка и сказал: «Если тебе дорого твое здоровье, ты сделаешь то, что я тебя прошу».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Девочка громко закричала

Неожиданно для педофила девочка попыталась дать отпор и громко закричала. В ответ изувер ударил ее ножом в левую руку, из-за чего кофта на ней окрасилась в красный. Школьница упала и начала говорить, что ей плохо.

Убийца уверял следователя, что после первого удара ножом он сразу же утратил сексуальное желание, которое нарастало в нем во время преследования. Следующий удар пришелся по задней стороне шеи, когда девочка лежала на животе.

Душегуб откровенничал на допросе, будто в то время, когда он наносил те самые 29 ударов ножом, он вспоминал фильм о серийном маньяке Чикатило. Истязать тело он прекратил только в момент, когда сломалось лезвие. Часть ножа так и осталась в теле девочки.

Додушил лямкой

Девочка еще дышала, тогда убийца решил додушить ее лямкой от ее же рюкзака. После он оттащил труп в кусты, и часть тела оголилась. Садист пытался надругаться над телом погибшей, но физически так и не смог этого сделать.

«Я понял, что она умерла, по ее глазам», — говорил он на следствии.

Преступник взял рюкзак девочки, в котором были лисички, а после раскидал их, как и остальные вещи ребенка. Труп оставил в кустах и ничем не стал прикрывать. Он понимал, что девочку скоро найдут.

Жена заподозрила неладное

После изувер сел в машину и долго колесил по округе. Рукоятку от сломанного орудия убийства он спрятал в норе какого-то животного на опушке леса. По пути он останавливался у колодца, чтобы попить, и сделал несколько звонков по работе. Обвиняемый занимается строительным бизнесом.

В итоге он все-таки вернулся домой, где его встретила супруга. Та сразу заподозрила неладное: муж был грязный и мокрый, а на руках были небольшие ранки. На вопрос жены он ответил, что помогал вытаскивать чужую машину, а после закинул вещи в стирку.

Ночью убийца не мог уснуть и слышал, как за окном волонтеры ищут пропавшую девочку. О том, что в соседнем СНТ убит ребенок, утром узнала и сама супруга. Затем появилась наводка на автомобиль семейства, который видели неподалеку от места преступления. Жена прямо спрашивала у мужа, готовиться ли ей к тому, что его вскоре «примут». Тот заверил ее, что все в порядке.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Несостоявшийся побег

Под ложным предлогом мужчина хотел уехать из СНТ, но жена настояла, что отправится с ним, поэтому села в автомобиль и стала ждать его. Убийца нашел ближайший автомобиль каршеринга и незаметно ушел со двора, прихватив с собой из сейфа 2,5 млн рублей.

На арендованном авто он уехал в Колпино. Там попросил знакомую подвезти его до метро «Рыбацкое» и купить ему недорогой телефон. В местном ТРК он переоделся в только что купленный спортивный костюм и панаму, после чего на такси отправился в аэропорт Пулково, намереваясь сесть в самолет до Минска.

Однако сесть на самолет он так и не смог. В итоге убийца заселился в отель и потом вернулся в аэропорт, где попросил сотрудников уточнить, нет ли у него ограничений на вылет. Там ему ничего не ответили.

Преступник вновь решил запутать следы и отправился на электричке в Гатчину, где и был задержан в здании вокзала. После задержания он сразу же сознался в содеянном.

Хоронили в белоснежном гробу

Убитую девочку похоронили на Колпинском кладбище 6 июля. Для нее смастерили большой белоснежный гроб, а на могиле установили белый крест. Мать, отец и старшая сестра долго не могли отойти от гроба, пишет «КП-Санкт-Петербург».

Перед тем как гроб с телом девочки опустили в могилу, отец положил на крышку смартфон, из которого играла композиция «Там нет меня» из фильма «Чебурашка». Оказалось, это запись выступления самой девочки, которая занималась вокальным искусством.

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