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06 июля 2026 в 17:04

В Петербурге началось прощание со зверски убитой 12-летней девочкой

Прощание с убитой в лесу 12-летней девочкой началось в Петербурге

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Прощание с 12-летней девочкой, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружили в Ленинградской области, началось в православном храме в городе Колпино, передает РИА Новости. В церковь пришли люди разного возраста, чтобы проводить ребенка в последний путь. Многие принесли с собой цветы.

Ребенок пропал 2 июля. В тот день она ушла с участка в СНТ «Захожье-5» в Тосненском районе и больше не вернулась. На следующий день, 3 июля, Следственный комитет сообщил, что тело девочки нашли в лесополосе со следами насильственной смерти. Девочке нанесли 29 ударов ножом, после чего задушили лямкой от рюкзака.

Ранее судимый Мехнин был задержан в Гатчинском районе, когда пытался скрыться на железнодорожном транспорте. Сообщалось, что тот учился в воскресной школе, а в 2000-е грабил магазины с игрушечным пистолетом. По словам его знакомого Петра П., они общались больше 10 лет назад, но в тот период Мехнин производил на него впечатление веселого и адекватного человека.

Ранее управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу сообщило, что женщина ударила своего ребенка ножом в шею в пункте выдачи заказов. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь. Правоохранители продолжили устанавливать все обстоятельства случившегося.

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