Мать вонзила нож в шею сына в пункте выдачи заказов Мать изрезала сына ножом в пункте выдачи заказов в Петербурге

Женщина ударила своего ребенка ножом в шею в пункте выдачи заказов в Санкт-Петербурге, сообщили в управлении Следственного комитета России по городу. Возбуждено уголовное дело. Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Расследованием установлено, что вечером 4 июля текущего года женщина, находясь в помещении пункта выдачи заказов, расположенного на Северном проспекте, в ходе ссоры нанесла удар ножом в область шеи своему несовершеннолетнему сыну, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба полиции города Ястшембе-Здруй на юге Польши сообщила, что вооруженный ножом мужчина совершил нападение в местном госпитале. В результате происшествия ранения получили четыре человека, а подозреваемый был задержан полицией.

Также сообщалось, что прохожая напала на восьмилетнюю школьницу в Красноярске после того, как девочка попыталась ей помочь подняться. Соседи женщины утверждают, что подобные агрессивные эпизоды с ее участием происходили и ранее.