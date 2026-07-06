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06 июля 2026 в 10:50

Раскрыто, почему женщина пыталась задушить школьницу в Красноярске

Прохожая напала на школьницу в Красноярске из-за попытки помочь ей встать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Прохожая напала на восьмилетнюю школьницу в Красноярске после того, как девочка попыталась ей помочь подняться, сообщает Telegram-канал «112». Соседи женщины утверждают, что подобные агрессивные эпизоды с ее участием происходили и ранее.

Ребенок вместе с подругами шла по улице, где велись ремонтные работы и были установлены деревянные мостки. Женщина поскользнулась и упала, после чего дети спросили, нужна ли ей помощь. В ответ она напала на девочку, ударила ее, повалила на землю и стала душить. Прохожие смогли вмешаться и остановить нападавшую.

Ранее сообщалось, что в Красноярске неизвестная женщина напала на школьницу. Инцидент произошел на улице Алеши Тимошенкова.

До этого в Петербурге подросток получил тяжелые ножевые ранения после нападения женщины с ножом. Истекающего кровью юношу доставили в клинику прямо из пункта выдачи заказов. Его состояние врачи оценивали как тяжелое, однако после хирургического вмешательства медикам удалось его стабилизировать.

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