Россиянка искромсала ребенка ножом в ПВЗ

Петербургские врачи спасли подростка с тяжелыми ножевыми ранениями, сообщила пресс-служба Педиатрического университета в мессенджере МАКС. Истекающего кровью юношу доставили в клинику прямо из пункта выдачи заказов. Его состояние оценивается как тяжелое.

По предварительной информации, подросток пострадал после нападения женщины с ножом. Медикам удалось стабилизировать его состояние после хирургического вмешательства.

Диагностировали у подростка колото-резаную рану левой половины шеи с повреждением наружной яремной вены и кивательной мышцы. Также зафиксированы резаные раны левого надплечья и кисти. У пациента диагностирован геморрагический шок, — сказано в сообщении.

Ранее в Алтайском крае мужчина силой удерживал 15-летнего подростка в гараже недостроенного дома, а затем напал на его отца, который приехал на помощь. Мальчик успел позвонить в экстренные службы и отцу, однако из-за паники и заикания не смог точно объяснить свое местоположение. Мужчина самостоятельно определил геолокацию сына и приехал к недострою, чтобы вызволить сына.