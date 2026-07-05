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05 июля 2026 в 14:55

Россиянка искромсала ребенка ножом в ПВЗ

Жительница Петербурга изрезала ножом подростка в ПВЗ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Петербургские врачи спасли подростка с тяжелыми ножевыми ранениями, сообщила пресс-служба Педиатрического университета в мессенджере МАКС. Истекающего кровью юношу доставили в клинику прямо из пункта выдачи заказов. Его состояние оценивается как тяжелое.

По предварительной информации, подросток пострадал после нападения женщины с ножом. Медикам удалось стабилизировать его состояние после хирургического вмешательства.

Диагностировали у подростка колото-резаную рану левой половины шеи с повреждением наружной яремной вены и кивательной мышцы. Также зафиксированы резаные раны левого надплечья и кисти. У пациента диагностирован геморрагический шок, — сказано в сообщении.

Ранее в Алтайском крае мужчина силой удерживал 15-летнего подростка в гараже недостроенного дома, а затем напал на его отца, который приехал на помощь. Мальчик успел позвонить в экстренные службы и отцу, однако из-за паники и заикания не смог точно объяснить свое местоположение. Мужчина самостоятельно определил геолокацию сына и приехал к недострою, чтобы вызволить сына.

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