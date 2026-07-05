Сибиряк пошел спасать похищенного сына и остался без зубов На Алтае мужчина запер школьника в гараже и напал на его отца

В Алтайском крае мужчина силой удерживал 15-летнего подростка в гараже недостроенного дома, а затем напал на его отца, который приехал на помощь, передает Telegram-канал Baza. По словам родителей, школьник вместе с тремя подругами проходил мимо недостроя в коттеджном поселке Солнечная Поляна.

Они рассказали, что вдруг из здания выбежал мужчина и схватил подростка. Он затащил его на территорию объекта и запер в гараже. Подросток успел позвонить в экстренные службы и отцу, однако из-за паники и заикания не смог точно объяснить свое местоположение. Отец самостоятельно определил геолокацию сына и приехал к недострою, чтобы вызволить сына.

Как пишет канал, между мужчиной и отцом подростка произошел конфликт. Хозяин гаража заявил, что школьник якобы бросал камни и разбил стекла. Словесная перепалка переросла в потасовку: отцу выбили зуб и сломали другой. Подростка удалось освободить, на место вызвали полицию и скорую помощь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего), — сообщили в СУ СК России по региону.

Ранее сообщалось о похищении пятиклассника в Прокопьевске. К нему подошли учащийся колледжа и семиклассник и обвинили мальчика в краже вейпа. В итоге школьника затолкали в багажник автомобиля и отвезли в гараж. Мальчика связали веревкой и оставили одного. Ребенку удалось самостоятельно освободиться и добраться до дома.