Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 июля 2026 в 14:12

Сибиряк пошел спасать похищенного сына и остался без зубов

На Алтае мужчина запер школьника в гараже и напал на его отца

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Алтайском крае мужчина силой удерживал 15-летнего подростка в гараже недостроенного дома, а затем напал на его отца, который приехал на помощь, передает Telegram-канал Baza. По словам родителей, школьник вместе с тремя подругами проходил мимо недостроя в коттеджном поселке Солнечная Поляна.

Они рассказали, что вдруг из здания выбежал мужчина и схватил подростка. Он затащил его на территорию объекта и запер в гараже. Подросток успел позвонить в экстренные службы и отцу, однако из-за паники и заикания не смог точно объяснить свое местоположение. Отец самостоятельно определил геолокацию сына и приехал к недострою, чтобы вызволить сына.

Как пишет канал, между мужчиной и отцом подростка произошел конфликт. Хозяин гаража заявил, что школьник якобы бросал камни и разбил стекла. Словесная перепалка переросла в потасовку: отцу выбили зуб и сломали другой. Подростка удалось освободить, на место вызвали полицию и скорую помощь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего), — сообщили в СУ СК России по региону.

Ранее сообщалось о похищении пятиклассника в Прокопьевске. К нему подошли учащийся колледжа и семиклассник и обвинили мальчика в краже вейпа. В итоге школьника затолкали в багажник автомобиля и отвезли в гараж. Мальчика связали веревкой и оставили одного. Ребенку удалось самостоятельно освободиться и добраться до дома.

Регионы
Алтайский край
похищения
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл, как Турция изменилась при Эрдогане
Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище
Политолог объяснил, какую хитрую провокацию создает НАТО против России
Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры
Синоптик успокоил петербуржцев, принявших природное явление за смерч
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
На Урале бесследно пропал подросток после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.