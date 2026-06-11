Бастрыкин запросил доклад о «вейповом» похищении мальчика в Кузбассе Бастрыкин взял на контроль дело о похищении ребенка в Кузбассе из-за вейпа

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании похищения мальчика 18-летним молодым человеком и 14-летним подростком в городе Прокопьевске Кемеровской области, сообщили в ведомстве. По предварительной информации, ребенка бросили связанным в гаражах из-за пропавшего вейпа. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления по Кемеровской области — Кузбассу Базарову Б. Б. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пятиклассник гулял возле дома в Прокопьевске, когда к нему подошли учащийся колледжа и семиклассник. Они обвинили мальчика в краже вейпа, а после между подростками произошел конфликт. Школьника затолкали в багажник автомобиля и отвезли в гараж. Мальчика связали веревкой и оставили одного. Ребенку удалось самостоятельно освободиться и добраться до дома.