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11 июня 2026 в 12:06

Бастрыкин запросил доклад о «вейповом» похищении мальчика в Кузбассе

Бастрыкин взял на контроль дело о похищении ребенка в Кузбассе из-за вейпа

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании похищения мальчика 18-летним молодым человеком и 14-летним подростком в городе Прокопьевске Кемеровской области, сообщили в ведомстве. По предварительной информации, ребенка бросили связанным в гаражах из-за пропавшего вейпа. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления по Кемеровской области — Кузбассу Базарову Б. Б. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пятиклассник гулял возле дома в Прокопьевске, когда к нему подошли учащийся колледжа и семиклассник. Они обвинили мальчика в краже вейпа, а после между подростками произошел конфликт. Школьника затолкали в багажник автомобиля и отвезли в гараж. Мальчика связали веревкой и оставили одного. Ребенку удалось самостоятельно освободиться и добраться до дома.

Россия
Александр Бастрыкин
Прокопьевск
Кузбасс
дети
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