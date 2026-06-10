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10 июня 2026 в 19:37

Ребенка бросили в багажник и связали веревкой из-за спора о вейпе

Разногласия из-за вейпа стали причиной похищения ребенка в Кузбассе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Кемеровской области 19-летнего молодого человека и школьника заподозрили в похищении ребенка из-за пропавшего вейпа, передает Telegram-канал «112». По данным источника, пятиклассник гулял возле дома в Прокопьевске, когда к нему подошли учащийся колледжа и семиклассник.

Они обвинили мальчика в краже вейпа, а после между подростками произошел конфликт. Как пишет источник, после перепалки школьника затолкали в багажник автомобиля и отвезли в гараж. Там мальчика связали веревкой и оставили одного.

Ребенку удалось самостоятельно освободиться и добраться до дома. Родственники обратились в полицию. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

Ранее в Балашихе 17-летний молодой человек заставил ребенка встать на колени в лифте. По предварительной информации, подростку не понравилось поведение двух ребят в возрасте восьми и 11 лет.

До этого сообщалось, что мужчина похитил ребенка у Комсомольского озера в Нижневартовске. Мужчина запугал девочку и заставил ее сесть в машину, а после увез к себе домой, где незаконно удерживал.

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Кузбасс
похищение человека
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