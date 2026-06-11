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11 июня 2026 в 18:04

Похитивший девочку в Нижневартовске выдвинул неожиданную версию событий

Похитивший девочку в ХМАО заявил, что она сама села в машину из-за скуки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Мужчина, подозреваемый в похищении 10-летней школьницы в Нижневартовске, заявил РЕН ТВ, что не совершал ничего противоправного. По его словам, девочка сама захотела проводить с ним время из-за скуки. Мужчина настаивает на том, что его версию событий может подтвердить 11-летний сын.

В первый день мы на озере играли, шашлыки ели. Потом поехали. Я довез ее до дома. Она говорит: «Мне скучно, поехали кататься». <...> Я никогда голос не повышал на нее и за руку ее брал, только когда через дорогу мы переходили, — рассказал он.

Со слов обвиняемого, школьница рассказывала ему, что и раньше уходила из дома, а родителям врала, что будет у подруги. По его словам, ребенок переночевал у него в квартире: якобы девочка спала в гостиной, а сам он находился в другой комнате.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что видимых телесных повреждений у ребенка не обнаружено. Сотрудникам полиции удалось найти школьницу в квартире жилого дома.

По версии следствия, 7 июня 47-летний обвиняемый похитил ребенка у озера Комсомольское в Нижневартовске. Он запугал девочку и заставил сесть в машину, после чего увез домой, где незаконно удерживал.

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Нижневартовск
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