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10 июня 2026 в 12:08

Мужчина похитил девочку в российском регионе

СК: в Нижневартовске возбуждено дело о похищении 10-летней девочки у озера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Уголовное дело по факту похищения 10-летней девочки, пропавшей и позже найденной живой в Нижневартовске, возбуждено в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в региональном следственном управлении СК России в МАКСе. В ведомстве уточнили, что обвинение предъявлено 47-летнему местному жителю.

Следствие считает, что 7 июня обвиняемый похитил ребенка у Комсомольского озера в Нижневартовске, сообщается в официальном заявлении СК. Мужчина запугал девочку и заставил ее сесть в машину, после чего увез к себе домой, где незаконно удерживал.

По версии следствия, действия подозреваемого квалифицированы по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ как похищение заведомо несовершеннолетнего. Девочка 7 июня ушла гулять к озеру и не вернулась домой.

Накануне пресс-служба управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщила, что ребенок нашелся живой в Нижневартовске спустя двое суток после пропажи. Представитель МВД России Ирина Волк добавила, что видимых телесных повреждений у школьницы не обнаружено.

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