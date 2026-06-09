В Нижневартовске нашли пропавшую 10-летнюю девочку

Десятилетняя девочка нашлась живой в Нижневартовске спустя двое суток после пропажи, сообщила пресс-служба управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу в мессенджере МАКС. Школьница ушла гулять на озеро 7 июня и не вернулась домой.

Местонахождение несовершеннолетней установлено, — сообщили в ведомстве.

Представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале добавила, что видимых телесных повреждений у ребенка не обнаружено. Сотрудникам полиции удалось найти школьницу в квартире жилого дома. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что мать пропавшей обратилась в дежурную часть 8 июня около 23:00 по местному времени. Женщина рассказала, что ее дочь ушла к водоему и так и не объявилась. К поискам ребенка тогда подключились сотрудники полиции и волонтеры.

До этого в России также завершились поиски других детей. В Новосибирске благополучно нашли 10-летнего мальчика, который ушел гулять 6 июня.

Однако в Якутии поиски трехлетнего ребенка закончились трагедией. Тело мальчика обнаружили в реке спустя несколько часов после пропажи со двора.