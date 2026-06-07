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07 июня 2026 в 05:10

В Якутии завершили поиски пропавшего трехлетнего ребенка

Спасатели в Якутии нашли тело утонувшего в реке трехлетнего ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Мирнинском районе Якутии обнаружено тело трехлетнего мальчика, который 6 июня ушел со двора, оставшись без присмотра родителей, сообщает Служба спасения Республики Саха (Якутия) в своих социальных сетях. Следы привели к реке Ботуобуйа.

Сообщение о пропаже поступило в экстренные службы 6 июня в 17:14 (11:14 мск). Ребенок находился во дворе с родителем и пропал буквально на несколько минут. Тело нашли в 23:20 (17:20 мск) в четырех километрах ниже по течению, в 25 метрах от берега.

В поисках мальчика участвовали местные жители и группа водолазов. Сейчас спасатели вернулись на место постоянной дислокации.

Ранее в управлении МЧС России по Астраханской области сообщили, что мальчик упал в воду во время игры с приятелями на набережной реки Царев областном центре. Спасти несовершеннолетнего не удалось. В ведомстве уточнили, что 11-летний ребенок по неосторожности сорвался в реку и ушел под воду.

До этого издание Need To Know проинформировало, что мальчик заблудился и две недели бродил в джунглях китайской провинции Гуандун. Выяснилось, что 11-летний ребенок выжил благодаря плодам фиговых деревьев и дождевой воде. Решающую роль сыграло сообщение сборщика трав: он обнаружил одежду мальчика в джунглях и оповестил полицию, после чего поисковая группа с собакой нашла ребенка.

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