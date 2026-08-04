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04 августа 2026 в 05:14

Участник СВО из Якутии Виктор Софронов стал Героем России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Жителю Якутии, участнику специальной военной операции Виктору Софронову присвоено звание Героя Российской Федерации, сообщил глава республики Айсен Николаев в соцсетях. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Указом президента Российской Федерации жителю Олекминского района Виктору Андреевичу Софронову присвоено звание Героя России. Высшей государственной награды он удостоен за исключительное мужество, самоотверженность, выдающееся боевое мастерство и верность воинскому долгу, — написал Николаев.

Глава Якутии отметил, что Виктор Софронов стал 13-м Героем России из республики с начала специальной военной операции. По словам Николаева, его подвиг является примером мужества, стойкости и преданности воинскому долгу. Айсен Николаев также поздравил военнослужащего с высокой государственной наградой, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и скорейшего возвращения домой.

Ранее стало известно, что замкомандира вертолетной эскадрильи ВВС России гвардии майор Иван Болдырев, удостоенный звания Героя России в 2022 году, может заменить бывшего губернатора Тамбовской области Александра Никитина в Совете Федерации. Никитин с 2021 года представляет Тамбовскую областную думу в СФ.

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Участник СВО из Якутии Виктор Софронов стал Героем России
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