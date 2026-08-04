Жителей Московской области предупредили об угрозе атаки БПЛА

На территории Московской области объявлена беспилотная опасность, сообщили РСЧС по региону в Telegram-канале. Жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями.

Власти советуют по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице или в автомобиле, рекомендовано укрыться в капитальном здании, подземном переходе или паркинге.

Также жителей предупредили о возможных временных перебоях в работе мобильного интернета. В период действия режима беспилотной опасности запрещается снимать беспилотные летательные аппараты, публиковать фото и видео работы систем противовоздушной обороны, а также распространять информацию, которая может раскрыть расположение средств ПВО.

Ранее один мирный житель погиб, еще 23 человека получили ранения в результате атак ВСУ в Херсонской области с 31 июля, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Оперативная обстановка в последние дни оставалась напряженной, добавил он.

До этого пострадавший при атаке ВСУ в Архипо-Осиповке под Геленджиком рассказал, что беспилотник направился прямо в беседку, где находилась компания из четырех человек. По его словам, дрон попал в стол, за которым они сидели.