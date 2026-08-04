Мирошник заявил об усилении ударов ВСУ по гражданским объектам при Драпатом

После вступления Михаила Драпатого в должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины усилились атаки на гражданские объекты, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, после смены командования украинской армии уже существовавшие тенденции не изменились, однако получили дальнейшее развитие.

Усилились те тенденции, которые были обозначены ранее. Они не развернулись, не поменялись, просто были активизированы. Упор на терроризм, на войну с гражданскими объектами и гражданскими лицами был сделан именно при [экс-министре обороны Украины Михаиле] Федорове и сейчас поддерживается и расширяется Драпатым, — заявил дипломат.

Мирошник также выразил мнение, что украинская сторона продолжила прежний подход к ведению боевых действий после кадровых изменений в военном руководстве. Других подробностей в интервью не приводится.

Ранее один мирный житель погиб, еще 23 человека получили ранения в результате атак ВСУ в Херсонской области с 31 июля, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Оперативная обстановка в последние дни оставалась напряженной, добавил он.