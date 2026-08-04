«Если Россия бахнет ядеркой»: Европа погибнет в случае конфликта с ОДКБ

Стратегия коллективной безопасности ОДКБ и военная доктрина России предполагают применение ядерного оружия для защиты союзников. Об этом заявил постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, оружие массового поражения становится все более значимым фактором в европейской политике. Готов ли ЕС к ядерному противостоянию с Россией?

Почему Россия может применить ядерное оружие



Стратегия коллективной безопасности ОДКБ допускает применение ядерного оружия для защиты союзников, заявил постпред РФ при организации Виктор Васильев.

«Принятые в развитие данной Стратегии документы, а также военная доктрина Российской Федерации предполагают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения», — сказал он.

По словам Васильева, в документах ОДКБ в числе современных вызовов и угроз коллективной безопасности указана возможность увеличения числа государств, обладающих военными ядерными потенциалами, а также распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки.

ОДКБ — это не только Россия и Белоруссия, указал в беседе с NEWS.ru главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, поэтому необходимо учитывать специфику двусторонних отношений в каждом конкретном случае.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран — участниц ОДКБ Фото: Вадим Савицкий/МО РФ/РИА Новости

Кроме того, по словам эксперта, для подобных действий необходим официальный запрос.

«Нельзя просто взять и защитить кого-то, если он сам об этом не просит. Россия, к примеру, не запрашивала помощь у ОДКБ в рамках конфликта с Украиной. Иногда спрашивают почему. Ответ прост: мы не сочли это необходимым. Если бы запрос был направлен, это, конечно, поставило бы наших союзников (в разной степени) в сложное положение. Но, осознавая это, мы такой помощи не запрашивали. Тем более вряд ли наши партнеры по ОДКБ могли бы оказать содействие в ядерном аспекте — у них просто нет такого оружия. Так что сегодня подобное заявление следует расценивать как теоретическое, гипотетическое», — пояснил Межевич.

Как Европа провоцирует Россию

Ядерное оружие становится все более значимым фактором в европейской политике, считает военный эксперт капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

«Поляки давно просят американцев разместить на своей территории ЯО. Об обладании ядерным оружием мечтают немцы и даже финны», — рассказал NEWS.ru эксперт.

Военные эксперты НАТО считают, что для создания ядерного оружия Германии хватит года, сообщила в июле СВР России.

«Берлин способен самостоятельно в течение одного — трех месяцев наработать необходимый расщепляющийся материал и в срок до года сконструировать ядерное взрывное устройство без проведения натурных испытаний», — предупредило ведомство.

Учитывая милитаристский опыт ФРГ и планы канцлера Фридриха Мерца «вновь сделать немецкую армию сильнейшей в Европе», нынешние власти действительно могут раздумывать над созданием собственного «ядерного зонтика», подчеркнули в ведомстве.

Солдаты бундесвера на параде в Германии Фото: Thomas Frey/imageBROKER.com/Global Look Press

Финляндия производить ядерное оружие пока не планирует, но разрешила с 1 июля его ввозить.

«Ядерная истерия в Европе имеет три главные причины. Первая — больше нет надежды на США. Ведь они не только сокращают свое присутствие в ЕС, но и показали в войне с Ираном, что, мягко говоря, не всесильны. Поэтому европейские страны хотят свое ядерное оружие. На американское надежды нет», — пояснил в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Вторая причина — европейцы готовятся к прямому военному конфликту с Россией.

«Они очень рассчитывают, что война будет конвенциональной, т. е. без применения ЯО. А ядерное оружие им нужно в качестве страховки: мол, если оно у нас есть, то Россия не бахнет по нам ядеркой, потому что испугается ответа», — добавил эксперт.

Третья причина ядерной истерии — «промывание мозгов населению».

«На поддержку Украины и милитаризацию стран ЕС тратится слишком много денег. Граждане недовольны. Поэтому их и пугают ядерной войной с Россией: вот, дескать, мы готовимся уже ко всему», — пояснил Федоров.

По мнению Дандыкина, заявление Виктора Васильева о «ядерном ответе» в случае агрессии в отношении стран, входящих в ОДКБ, — это именно ответ на милитаризацию Европы.

«Мы ясно даем понять, что если, например, кто-то прямо нападет даже не на Россию, а на нашего партнера Белоруссию, то его ждет ядерный ответ. Чтобы ни Польша, ни Украина, ни Прибалтика, ни другие страны не питали иллюзий», — пояснил эксперт.

Работа расчета и пуск ПГРК «Ярс» Фото: МО РФ/РИА Новости

Кто готов предоставить ядерный зонтик Европе

О планах защитить Европу с помощью ядерного оружия в марте заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, он отдал приказ увеличить число боеголовок в ядерном арсенале страны.

«Мы больше не будем сообщать о численности нашего ядерного арсенала, в отличие от того, что было в прошлом», — сказал он.

По словам Макрона, Франция вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания» и нужно мыслить в масштабах всего Европейского континента. Он также заявил, что к новой ядерной доктрине присоединятся Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. Ключевым партнером будет Берлин, первые этапы сотрудничества начнутся в этом году.

«Взаимодействие с партнерами необходимо в трех областях: раннее предупреждение, <…> контроль неба с помощью расширенной противовоздушной обороны, противоракетной и противодронной защиты и, наконец, возможности нанесения ударов на большой глубине», — заявил президент Франции.

«„Вглубь“ — это, конечно, о России и Белоруссии», — подчеркнул в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Почему слова Макрона о ядерном зонтике похожи на блеф

Колесник усомнился в способности Макрона исполнить свои обещания, потому что ядерный потенциал Франции крайне невелик и «защитить Европу» она точно не может.

«В случае если между странами ОДКБ и Европой произойдет ядерный конфликт, состоится обмен ядерными ударами. И Европа просто перестанет существовать. Во всяком случае, с карты исчезнут многие ее столицы», — отметил парламентарий.

Дежурный расчет во время пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» Фото: МО РФ/РИА Новости

По его словам, делать такой прогноз позволяют как минимум три фактора. Первый — у России достаточно ядерных боеприпасов. Второй — крайне незначительное подлетное время к странам ЕС, помноженное на качество российских ракет, поскольку гиперзвук невозможно сбить.

«Ну и, наконец, население Европы расселено очень плотно. В случае ядерного конфликта там сразу погибнут сотни миллионов людей. Европейцы даже не успеют испугаться», — указал Колесник.

По словам эксперта, Россия делает все, чтобы ядерного конфликта с Европой не допустить.

«Поэтому Макрону лучше не делать громких заявлений, а решать свои семейные проблемы», — считает депутат.

По мнению Межевича, странность заключается еще и в том, что Франция заявляет о готовности прикрыть своим ядерным оружием Норвегию, Швецию, Финляндию, Эстонию, Польшу, Болгарию, Румынию — но не собственные заморские территории.

«Острова Полинезии она почему-то этим зонтом накрывать не предлагает. Мы знаем реальный размер этого „зонтика“. Можно попытаться убедить кого-то в глухой эстонской деревне, но людей, которые сидят в Генштабе России, такими заявлениями не обмануть», — заметил регионовед.

Как соотносятся ядерные потенциалы Пятой республики и РФ?

По оценкам «Бюллетеня ученых-атомщиков» (SIPRI), на начало 2026 года у Франции было примерно 290 активных боеголовок. При этом с носителями ЯО у Франции большие проблемы. Так, например, наземных пусковых установок для ядерных ракет у страны просто нет. Есть четыре атомные подводные лодки типа Triomphant. Однако они несут боевое дежурство посменно: в каждый момент времени в море находится всего одна, остальные на обслуживании или на базе.

Французский истребитель Rafale Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

С самолетов Франция может запускать крылатые ракеты среднего радиуса действия ASMPA с ядерной боеголовкой. Их основным носителем выступают многоцелевые истребители Rafale.

Ядерный потенциал России — в десятки раз больше. По оценкам SIPRI, на начало 2026 года у России примерно 5550 ядерных боеголовок. Федерация американских ученых (FAS) дает другую оценку — от 6200 до 6300. Минобороны РФ эту информацию не комментирует.

«Что важно, российский ядерный потенциал строится на классической триаде: наземный, морской и воздушный компонент. Мы способны наносить ядерные удары с земли, из-под воды и с воздуха. Причем носителей ядерного оружия у нас в десятки раз больше, чем у Франции», — заключил Колесник.

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