Россия и США начали битву за Арктику: причины конфликта, кто победит

Россия отказалась признать границы расширенного континентального шельфа, установленные США. В Москве выразили обеспокоенность решением Вашингтона, которое разрешает добычу полезных ископаемых как в пределах шельфа, так и за ними. Эксперты уверены, что начинается новый виток борьбы за Арктику. Как будет разворачиваться это противостояние, возможен ли компромисс и на каких условиях — в материале NEWS.ru.

Как Россия выступила против активности США в Арктике

На 31-й сессии Ассамблеи Международного органа по морскому дну (МОМД), прошедшей с 27 по 31 июля в Кингстоне, Ямайка, российская делегация заявила, что не признает одностороннее расширение США границ континентального шельфа.

«Российская Федерация не признает установленные в 2023 году Вашингтоном в одностороннем порядке внешние границы „расширенного“ шельфа из-за несоответствия этого шага сформировавшейся международной практике», — говорится в заявлении российских представителей.

Речь, в частности, идет о стремлении США увеличить свои арктические акватории к северу от Аляски, взять под контроль Берингово море, а также расширить зоны влияния в Атлантическом и Тихом океанах.

Российская делегация призвала США присоединиться к Конвенции ООН по морскому праву, в которой участвуют практически все государства мира. «Вновь призываем США стать участником Конвенции 1982 года с тем, чтобы полностью следовать ее положениям и процедурам», — заявили делегаты.

Ранее, во время общения с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота, президент России Владимир Путин подчеркнул законный характер суверенитета России над арктическими территориями.

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

«Когда я сказал, что международное право полностью на нашей стороне, это значит, что это (Арктика. — NEWS.ru) легитимная часть суверенной российской территории», — заявил глава государства.

Стремлениям нынешнего президента США сделать Америку «великой арктической державой» не суждено воплотиться в реальность, уверен эксперт Международного клуба «Валдай» политолог Андрей Кортунов.

«В США нет технологий и опыта в этом. Единственное, если глобальное потепление приведет к быстрому таянию арктических льдов, тогда утвердить свой флаг в Северном Ледовитом океане США будет легче. Но когда это произойдет и в какой форме — сказать никто точно не может. Поэтому Трамп не сможет превратить США в великую арктическую державу», — подчеркнул в беседе с NEWS.ru эксперт.

По словам историка спецслужб редактора сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентина Мзареулова, основной интерес Трампа и американских элит к Арктике сейчас заключается в стремлении контролировать богатейшие ресурсы региона.

«Это продолжение того, что очень долго американские элиты смотрели на реальность через упрощенную оптику, воспринимали существовавшее в 1990–2010-х годах положение глобализации как вечное и неизменное. Они не беспокоились о формальной собственности на те или иные ресурсы. Если мир все равно глобализован, то они считали, что любые ресурсы в любом случае принадлежат им. Это уже давно не так. Идея расширения континентального шельфа США — это продолжение судорожных и некомпетентно исполненных Трампом попыток исправить ситуацию. Эти решения крайне запоздалые и проводятся в жизнь не самым умелым политиком. Мы это видели в ситуации с притязаниями США на Канаду и на Гренландию», — напомнил в разговоре с NEWS.ru аналитик.

Нуук, Гренландия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как будет развиваться «арктическое противостояние» России и США

Устремления Трампа к расширению арктической сферы влияния возвращает этот регион к правовому статусу, существовавшему в прошлом веке, когда он был фактически подконтролен двум сверхдержавам: СССР и США, считает председатель Фонда развития Азии политолог Александр Собянин.

«В Арктике присутствовали пять государств: Канада, Дания, Норвегия, США и СССР. Но реально Арктика была на двоих. Там действовали морские режимы, касающиеся недр под водой, водной поверхности и хребтов, которые являются продолжением континентального шельфа, которые значительно отличались от мировых соглашений по морскому праву», — рассказал он в беседе с NEWS.ru.

По его словам, положение начало меняться с распадом Советского Союза. Россия стала уходить из Арктики и педалировать выход из особого правового режима, чтобы этот регион подчинялся общим нормам международного морского права, которые для Арктического региона неприемлемы.

«При Горбачеве, Ельцине, Козыреве (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) и Шеварднадзе мы начали отходить от всех базовых договоренностей с американцами. Мы отдали американцам огромные земли в Тихом океане, мы начали допускать мировое регулирование в этой зоне. Если бы этот проект осуществился, то Россия сейчас не имела бы контроля над Северным морским путем. И у нас все зоны Сибири, Дальнего Востока, Урала, вся территория России от Мурманска до Петропавловска-Камчатского были бы полностью открыты для всех внешних военных, торговых и прочих кораблей. Но, к большому счастью, этого не случилось, хотя такая ситуация была очень близка. Сейчас Россия ясно говорит, что отступать и уходить из Арктики она не намерена», — отметил эксперт.

Корабли в морском порту Дудинка Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Мзареулов уверен, что противостояние США и России в Арктическом регионе выходит на новый уровень.

«В текущей геополитической ситуации Арктика для США абсолютно потеряна. Это одна из причин, по которым Россия является экзистенциальным противником для Штатов. Чтобы контролировать Арктику, Вашингтону надо избавиться от России. До поры считалось, что мы можем соблюсти баланс интересов. С этим связано и то, что в свое время указ Трампа о расширении акваторий не вызвал особо резкой реакции у России. Напоминаю, этот указ вышел в апреле 2025 года, в период надежд на возможность мирных договоренностей и сосуществования, которые достигли пика в Анкоридже. Но сейчас стало ясно, что Трамп нам не партнер. Духа Анкориджа не существует. Соответственно, в Арктику их не пустят „ни тушкой, ни чучелком“», — заявил аналитик.

По словам Собянина, договоренности по арктической зоне все же возможны. Но единственный приемлемый вариант для России — это возврат к советской логике контроля региона, считает эксперт.

«Есть две проявленные в истории формы контроля Арктического региона. Одна из них — это то, что было в России в девяностые и начале нулевых. Вторая — советская модель, которая возвращается сейчас. Это контроль над регионом по линии Москва — Вашингтон с минимальным участием и преференциями других северных стран типа Норвегии, Канады и Дании. Я полагаю, что и мы, и США придем ко второй модели потому, что первая будет для нас катастрофой. Не только финансовой, но и государственной и военной», — подытожил эксперт.

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