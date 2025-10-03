Черная метка ЕC. Как РФ будет уничтожать пиратов, нападающих на наши суда

Черная метка ЕC. Как РФ будет уничтожать пиратов, нападающих на наши суда

Президент России Владимир Путин, выступая на площадке международного клуба «Валдай», заявил, что считает задержание судов пиратством, а пиратов нужно «уничтожать». Так он прокомментировал задержание во Франции танкера Boracay. О том, как Россия может ответить на подобные ситуации и не приведет ли это к полномасштабной войне на море, — в материале NEWS.ru.

Как Путин оценил охоту Запада за российским «теневым флотом»

Президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на международном дискуссионном клубе «Валдай» затронул тему задержаний судов в международных водах, приравняв эти действия к пиратству.

«Что касается захвата судов, что ж хорошего, это пиратство. Что с пиратами делают? Уничтожают».

Ранее французские власти в водах Ла-Манша задержали танкер Boracay под флагом Бенина, который включен в пакет антироссийских санкций по подозрению в перевозке российской нефти. В Кремле заявили, что не знают ничего об этом судне и его грузе.

Как Запад борется с «теневым флотом» России

Евросоюз начал бороться с «теневым флотом» Путина, то есть судами, которые подозреваются в перевозке российских углеводородов, еще в 2024 году. Первые ограничения коснулись 52 кораблей, которые попали в 15-й пакет санкций Евросоюза. Затем эти санкции усиливались и расширялись.

В середине сентября 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «в общей сложности под санкциями ЕС теперь более 560 судов». 2 октября на саммите Европейского союза в Копенгагене президент Франции Эммануэль Макрон заявил о начале скоординированной охоты на российский «теневой флот».

«В ближайшие дни наши начальники штабов в координации с НАТО и в рамках „коалиции желающих“ встретятся, чтобы разработать совместные действия на ближайшие недели», — сказал он.

В апреле 2025 года эстонские военно-морские силы задержали танкер Kiwala под флагом Джибути. В мае Эстонией была предпринята попытка задержания судна Jaguar, которая сопровождалась угрозами тарана и двумя неудачными десантами на борт корабля. В ответ Россия направила в качестве сопровождения танкера истребитель Су-35.

Как Россия может противостоять «пиратству» Запада

Авиационное сопровождение судов может быть самым вероятным и адекватным ответом России на подобные инциденты, заявил в разговоре с NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.

«Если наш корабль идет в нейтральных водах, то мы имеем полное право выслать самолет-истребитель, который войдет в зону нейтральных вод и повисит немножко над нашим кораблем. И будет сопровождать его до безопасной зоны. А если по судну будут открывать огонь, самолет тоже будет открывать огонь», — сказал эксперт.

По мнению историка и политолога Юрия Якоря, в случае продолжения такой политики Запада это может привести к полноценной войне на море, однако, по его мнению, есть и другие механизмы противодействия. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в ответ на задержания судов с российскими грузами наша страна может отвечать «зеркально».

«Россия вполне может ввести ограничения уже для европейских стран, у нас есть акватории в Черном и иных морях, то есть мы можем создать проблемы с судоходством иностранным государствам, которые задерживают наши корабли. Например, той же Франции», — отметил эксперт.

Россия уже отвечала на задержания своих кораблей схожим образом. Так, 19 мая российские военные задержали судно Green Admire, следовавшее из эстонского порта Силламяэ в Роттердам через российские территориальные воды.

Перерастет ли противостояние Запада и РФ на море в полномасштабную войну

Если Запад продолжит незаконное преследование судов с российскими грузами, то, по мнению Баранца, российские МИД и Министерство обороны должны сделать заявление, что «в случае инцидентов будет открыт огонь на поражение». Он предположил, что началом такого противостояния может быть «серьезное и однозначное».

«Это может привести к открытию огня — пулемётного, автоматного, пушечного, ракетного, может быть настоящий бой. И вот тут уже начнется война на море, поскольку мы предупреждали, и тут уже мы будем стараться топить иностранные корабли, которые препятствуют нашему мирному судоходству», — подчеркнул он.

По словам историка, редактора сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентина Мзареулова, эскалация, хоть и будет нарастать, но до полномасштабной войны еще далеко.

«От нынешнего противостояния до массированного обмена ядерными ударами, согласно классическому труду Джеймса Канна „44 ступени к ядерной войне“, ещё около 30 шагов, которые мы далеко не прошли», — отметил эксперт.

