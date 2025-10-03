Черная метка ЕC. Как РФ будет уничтожать пиратов, нападающих на наши суда

Президент России Владимир Путин, выступая на площадке международного клуба «Валдай», заявил, что считает задержание судов пиратством, а пиратов нужно «уничтожать». Так он прокомментировал задержание во Франции танкера Boracay. О том, как Россия может ответить на подобные ситуации и не приведет ли это к полномасштабной войне на море, — в материале NEWS.ru.
Как Путин оценил охоту Запада за российским «теневым флотом»
Президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на международном дискуссионном клубе «Валдай» затронул тему задержаний судов в международных водах, приравняв эти действия к пиратству.
«Что касается захвата судов, что ж хорошего, это пиратство. Что с пиратами делают? Уничтожают».
Ранее французские власти в водах Ла-Манша задержали танкер Boracay под флагом Бенина, который включен в пакет антироссийских санкций по подозрению в перевозке российской нефти. В Кремле заявили, что не знают ничего об этом судне и его грузе.
Как Запад борется с «теневым флотом» России
Евросоюз начал бороться с «теневым флотом» Путина, то есть судами, которые подозреваются в перевозке российских углеводородов, еще в 2024 году. Первые ограничения коснулись 52 кораблей, которые попали в 15-й пакет санкций Евросоюза. Затем эти санкции усиливались и расширялись.
В середине сентября 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «в общей сложности под санкциями ЕС теперь более 560 судов». 2 октября на саммите Европейского союза в Копенгагене президент Франции Эммануэль Макрон заявил о начале скоординированной охоты на российский «теневой флот».
«В ближайшие дни наши начальники штабов в координации с НАТО и в рамках „коалиции желающих“ встретятся, чтобы разработать совместные действия на ближайшие недели», — сказал он.
В апреле 2025 года эстонские военно-морские силы задержали танкер Kiwala под флагом Джибути. В мае Эстонией была предпринята попытка задержания судна Jaguar, которая сопровождалась угрозами тарана и двумя неудачными десантами на борт корабля. В ответ Россия направила в качестве сопровождения танкера истребитель Су-35.
Как Россия может противостоять «пиратству» Запада
Авиационное сопровождение судов может быть самым вероятным и адекватным ответом России на подобные инциденты, заявил в разговоре с NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.
«Если наш корабль идет в нейтральных водах, то мы имеем полное право выслать самолет-истребитель, который войдет в зону нейтральных вод и повисит немножко над нашим кораблем. И будет сопровождать его до безопасной зоны. А если по судну будут открывать огонь, самолет тоже будет открывать огонь», — сказал эксперт.
По мнению историка и политолога Юрия Якоря, в случае продолжения такой политики Запада это может привести к полноценной войне на море, однако, по его мнению, есть и другие механизмы противодействия. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в ответ на задержания судов с российскими грузами наша страна может отвечать «зеркально».
«Россия вполне может ввести ограничения уже для европейских стран, у нас есть акватории в Черном и иных морях, то есть мы можем создать проблемы с судоходством иностранным государствам, которые задерживают наши корабли. Например, той же Франции», — отметил эксперт.
Россия уже отвечала на задержания своих кораблей схожим образом. Так, 19 мая российские военные задержали судно Green Admire, следовавшее из эстонского порта Силламяэ в Роттердам через российские территориальные воды.
Перерастет ли противостояние Запада и РФ на море в полномасштабную войну
Если Запад продолжит незаконное преследование судов с российскими грузами, то, по мнению Баранца, российские МИД и Министерство обороны должны сделать заявление, что «в случае инцидентов будет открыт огонь на поражение». Он предположил, что началом такого противостояния может быть «серьезное и однозначное».
«Это может привести к открытию огня — пулемётного, автоматного, пушечного, ракетного, может быть настоящий бой. И вот тут уже начнется война на море, поскольку мы предупреждали, и тут уже мы будем стараться топить иностранные корабли, которые препятствуют нашему мирному судоходству», — подчеркнул он.
По словам историка, редактора сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентина Мзареулова, эскалация, хоть и будет нарастать, но до полномасштабной войны еще далеко.
«От нынешнего противостояния до массированного обмена ядерными ударами, согласно классическому труду Джеймса Канна „44 ступени к ядерной войне“, ещё около 30 шагов, которые мы далеко не прошли», — отметил эксперт.
