Латвия достроила «железный занавес» с Россией VNI: Латвия завершила возведение заграждений на границе с Россией

Строительство физического заграждения на границе Латвии и России завершено, сообщила государственная компания-подрядчик Valsts Nekustamie Ipasumi (VNI). Общая протяженность нового барьера составляет порядка 280 километров.

Он представляет собой сплошную конструкцию на всех технически возможных участках. В 2024 году, Латвия аналогичным образом укрепила и границу с Белоруссией, построив там 145 км заграждений.

В настоящее время ведутся работы по созданию вспомогательной инфраструктуры: патрульных дорог, троп через болота и других инженерных объектов. Полное оснащение восточной границы высокотехнологичными системами планируется завершить к концу 2026 года.

Оснащение границы высокотехнологичным оборудованием продолжается, и наша конечная цель — создать самую современную пограничную службу на восточной границе ЕС, — заявил через пресс-службу VNI министр внутренних дел Рихардс Козловскис.

Ранее временный поверенный в делах РФ в Риге Дмитрий Касаткин заявил, что интерес к переселению в Россию из Латвии проявляют разные возрастные группы. Он отметил, что о переезде задумывается не только старшее поколение, пострадавшее от дискриминации, но и молодежь.