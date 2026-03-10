Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 05:44

В России утвердили ГОСТ на популярные зимой плоды

Росстандарт: новый ГОСТ на хурму будет введен в России с 1 ноября 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 1 ноября 2026 года в России вводится новый межгосударственный стандарт на свежую хурму. Документ, утвержденный Росстандартом, унифицирует требования к плодам на пространстве нескольких стран, упростит взаимную торговлю и определит, какую хурму считать высшим сортом, а какую можно отнести ко второму, пишет ТАСС.

Согласно ГОСТу, хурму поделят на три товарных сорта: высший, первый и второй. Плоды должны быть целыми, чистыми, твердыми, со срезанными плодоножками и неповрежденными чашелистиками. Цвет варьируется от желтого до оранжевого или коричнево-оранжевого. Вкус — сладкий, может быть терпким или без терпкости, без посторонних привкусов. Зеленая и перезрелая хурма под запретом.

Для высшего сорта допустимы лишь незначительные дефекты поверхности. У второго сорта могут быть легкие вмятины, дефекты формы и окраски до четверти поверхности. Диаметр плодов высшего и первого сорта — не менее 60 мм, второго — от 40 мм. Хранить хурму ГОСТ рекомендует не более двух суток при комнатной температуре или до недели в холодильнике при 0,5–1,5 градусов по Цельсию.

Стандарт носит добровольный характер. Новый ГОСТ поможет как продавцам, так и покупателям ориентироваться в качестве продукта.

Ранее сообщалось, что ГОСТ на энергетики появится в России. Он закрепит четкие и жесткие требования к составу и характеристикам таких напитков с целью обеспечения высокого уровня защиты здоровья потребителей.

