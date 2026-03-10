Зимняя Олимпиада — 2026
МИД России указал на проблему проведения переговоров по Украине в ЕС

Мирошник заявил, что вести переговоры по Украине в ЕС проблемно из-за давления

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Использовать Европейский союз в качестве площадки для переговоров по урегулированию конфликта на Украине достаточно проблемно, признал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, которые приводит ТАСС, это обусловлено постоянным давлением на участников. Мирошник отметил, что европейские чиновники будут пытаться влиять на переговоры.

Мы видели последние встречи в Женеве, когда Европа не могла просто сдержать своего порыва влезть хоть тушкой, хоть чучелом в рамки переговоров, все время каким-то образом влиять, даже выставив перед дверью переговорной комнаты своих высокопоставленных чиновников, — напомнил дипломат.

Он добавил, что предполагаемые площадки в принципе лучше не обсуждать на организационном этапе переговоров. В противном случае польется «поток информационного давления, разоблачений, всевозможных фейков».

При этом Мирошник отметил, что Минск хорошо зарекомендовал себя в качестве переговорной площадки по Украине. Однако, по словам российского дипломата, нынешний президент Владимир Зеленский вряд ли сможет рассчитывать на теплый прием в белорусской столице.

