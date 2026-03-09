«Готовим миссию»: Макрон раскрыл планы Франции на Ормузский пролив

Франция с европейскими и неевропейскими партнерами подготавливает совместную «оборонную миссию» для возобновления безопасного судоходства в Ормузском проливе, заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Пафосе. Операция начнется после выхода из самой горячей фазы конфликта и будет включать сопровождение контейнеровозов и танкеров, передает BFM TV.

Мы сейчас готовим вместе с европейскими и неевропейскими партнерами оборонную миссию, которая предназначена для того, чтобы, как только это станет возможным после выхода из самой горячей фазы конфликта, обеспечить сопровождение контейнеровозов и танкеров, чтобы постепенно вновь открыть Ормузский пролив, — сказал он.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым на время регионального конфликта, а контроль за проходом обязан осуществлять Тегеран. Дипломат подчеркнул, что республика не пропустит через пролив суда враждебных государств.

Кроме того, британский политик Джим Фергюсон выразил уверенность, что блокировка Ормузского пролива способна обернуться катастрофой для мировой экономики. В своем посте он охарактеризовал это как глобальный экономический шок, который спровоцирует кризис.