09 марта 2026 в 19:07

Путин раскрыл, какого сигнала ждет Россия от стран Европы

Путин заявил о готовности России к поставкам нефти и газа в Европу

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Россия готова возобновить энергетическое сотрудничество с Европой, однако ждет от европейских стран конкретных сигналов о готовности к диалогу, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации на мировом энергетическом рынке. Глава государства подчеркнул, что Москва открыта к работе по поставкам нефти и газа, передает сайт Кремля.

Мы готовы работать и с европейцами, но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать, и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность, — сказал российский лидер.

Ранее Путин на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто заявил, что Российская Федерация неизменно исполняет свои обязательства как поставщик энергоресурсов перед всеми партнерами, включая страны Евросоюза. Глава государства подтвердил готовность продолжать эту работу, но отметил, что не все аспекты зависят от российской стороны.

Тем временем, аналитик Кирилл Лысенко заявил, что устойчиво высокая стоимость нефти неминуемо вызовет увеличение производственных расходов в Европе, прежде всего в энергоемких секторах — химии, металлургии и машиностроении. Эксперт также предсказал удорожание выпуска удобрений и стройматериалов в условиях сложившейся ценовой ситуации.

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

