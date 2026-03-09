Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 20:15

Мужчина попал в больницу с перемолотой станком рукой

Мужчине в Свердловской области спасли конечность после производственной травмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Врачи из Свердловской области спасли руку 70-летнему мужчине, который получил тяжелую производственную травму на станке и поступил в Артемовскую ЦРБ с большой кровопотерей, сообщил Минздрав РФ в Telegram-канале. Медикам удалось полностью восстановить кровоснабжение, сухожилия и мышцы, сохранив все функции кисти, что случается редко при подобных повреждениях, рассказал заведующий травматологическим отделением Назар Рахматуллоев.

Кровоснабжение, сухожилия и мышцы полностью восстановлены. Все функции кисти сохранили, что нечасто удается при таких травмах, — отметил врач.

Ранее в Находкинской городской больнице сообщили, что медики из двух регионов спасли 70-летнего жителя Находки с расслоением аорты на всем ее протяжении. Ключевой этап операции прошел в Хабаровске на остановленном сердце, так как стенка брюшного отдела сосуда была на грани полного разрыва.

Кроме того, врач Сергей Борисов заявил, что медики Московского областного центра охраны материнства и детства спасли четырехлетнюю девочку, которая проглотила 30 магнитов от игрушечного конструктора. Она была госпитализирована с сильной рвотой.

Свердловская область
врачи
руки
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько БПЛА сбили над регионами за шесть часов
Мерц нашел виноватого в ближневосточном конфликте
«Тысяча катастроф»: спасатели взломали дверь из-за спящего подростка
Трамп намекнул на силовой захват иранских ресурсов
Появились кадры из сгоревшей дотла квартиры в Зеленограде, где погибли двое
В ООН забили тревогу из-за отношения к смерти детей
МИД Украины пожаловался на Венгрию из-за задержанных инкассаторов
Саркози опять окажется за решеткой
«Это недостойно»: правительство Нидерландов раскритиковали за помощь Киеву
Страшный диагноз: где правильно лечить рак, цены
Евросоюз уличили в двойной игре с российским газом
Немецкий авиагигант «закрыл» небо над половиной Ближнего Востока
Мужчина попал в больницу с перемолотой станком рукой
В США раскрыли личность седьмого погибшего в Иране военного
Муж с женой приобрели дом с необычной «нагрузкой»
В конгрессе опомнились и потребовали расследовать удар по школе в Иране
Свирепые ураганы и холод до −3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Шесть цветов для медработников, ответ России ошеломил Трампа: что дальше
Россиян предупредили об опасном осложнении насморка
Трамп пообещал обрадовать американцев планом по нефти
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.