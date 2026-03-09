Мужчина попал в больницу с перемолотой станком рукой Мужчине в Свердловской области спасли конечность после производственной травмы

Врачи из Свердловской области спасли руку 70-летнему мужчине, который получил тяжелую производственную травму на станке и поступил в Артемовскую ЦРБ с большой кровопотерей, сообщил Минздрав РФ в Telegram-канале. Медикам удалось полностью восстановить кровоснабжение, сухожилия и мышцы, сохранив все функции кисти, что случается редко при подобных повреждениях, рассказал заведующий травматологическим отделением Назар Рахматуллоев.

Кровоснабжение, сухожилия и мышцы полностью восстановлены. Все функции кисти сохранили, что нечасто удается при таких травмах, — отметил врач.

Ранее в Находкинской городской больнице сообщили, что медики из двух регионов спасли 70-летнего жителя Находки с расслоением аорты на всем ее протяжении. Ключевой этап операции прошел в Хабаровске на остановленном сердце, так как стенка брюшного отдела сосуда была на грани полного разрыва.

Кроме того, врач Сергей Борисов заявил, что медики Московского областного центра охраны материнства и детства спасли четырехлетнюю девочку, которая проглотила 30 магнитов от игрушечного конструктора. Она была госпитализирована с сильной рвотой.