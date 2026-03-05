Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

В ночь на 5 марта над РФ сбили более 70 украинских беспилотников. В Саратовской области дроны повредили окна соцучреждений. В ДНР нашли захоронения мирных жителей. В Красноармейске БПЛА сбросил зажигательную смесь на дом пенсионерки. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

Силы ПВО в ночь на 5 марта ликвидировали и перехватили 76 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 33 и 17 БПЛА уничтожили над Саратовской областью и акваторией Черного моря соответственно, 10 — над Крымом.

Кроме того, за ночь силы ПВО ликвидировали и перехватили девять беспилотников над Ростовской областью, а также четыре над Краснодарским краем. Два БПЛА сбили над Волгоградской областью, один — над Астраханской.

Как ВСУ пытались атаковать Саратовскую область

В Саратовской области были повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах при атаке ВСУ, сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

«Восстановительные работы начнутся в ближайшее время. Специалисты уже работают по каждому объекту, просчитывая необходимые объемы для замены», — отметил он.

В пресс-службе главы региона подчеркнули, что в результате ночной атаки БПЛА пострадали трое жителей Саратова. Им оказывают медицинскую помощь. Накануне в период с 21:00 до 23:59 были уничтожены пять дронов. Еще 33 беспилотника сбили с 00:00 до 08:00 5 марта.

Как ВСУ атаковали автомобиль с супружеской парой в Белгородской области

В селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего муж и жена получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавшие были доставлены в больницу с осколочными ранениями.

«Мужчина получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения, перелом и частичную ампутацию пальца кисти, его жена — множественные осколочные ранения. Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания помощи бригада скорой транспортирует их в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал Гладков.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сколько мирных дончан убили военные ВСУ

В Красноармейске и Димитрове в ДНР обнаружили десятки стихийных захоронений мирных жителей, жестоко убитых украинскими военными, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, все они погибли при артобстрелах или были расстреляны из автоматического оружия. Особо цинично выглядят убийства дронами людей, которые, скорее всего, пытались покинуть города, заявил собеседник.

«На территории Красноармейска и Димитрова располагаются по меньшей мере 80 стихийных захоронений с не менее чем 100 трупами мирных жителей», — отметил он.

Тем временем мирная жительница Красноармейска рассказала журналистам, что беспилотник ВСУ уничтожил ее дом, сбросив на него банку с зажигательной смесью.

«Дом спалили, была в подвале. Приходили украинцы и сказали, что им отдан приказ обнулить всех, особенно мужчин. А женщин, если кто-то помогал русским, значит, расстреляем. С 15 на 16 сентября кинули на дом банку с зажигательной смесью. Сначала дом зажгли, беспилотник летал. Потом на кухню кинул, спалил», — сказала женщина.

Она добавила, что через какое-то время дрон прилетел обратно и поджег сарай. В итоге уцелел только туалет. Женщина всю ночь пряталась под кустом, наблюдая, как догорает ее жилище.

Как заключенный склонял сокамерников к госизмене

Сотрудники ФСБ и ФСИН пресекли деятельность осужденного, склонявшего сокамерников к госизмене в исправительном учреждении Краснодарского края, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы. Мужчина агитировал их заключить контракт с Минобороны России, чтобы отправиться в зону специальной военной операции и затем перейти на сторону противника.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Федеральной службой исполнения наказаний в пенитенциарном учреждении Краснодарского края выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России 1958 г. р., отбывающего наказание в одном из исправительных учреждений региона, предпринявшего попытки склонения других заключенных к государственной измене», — заявили в ФСБ.

ФСБ РФ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

На видео, распространенном спецслужбой, выступивший в качестве свидетеля сокамерник заявил, что осужденный предлагал ему убить кого-нибудь из командующих и сдаться в плен ВСУ. Вербовщик проживал на Украине, вел беседы на политические темы и рассказывал про Майдан.

«Он узнал, что я собираюсь на СВО, чтобы искупить свою вину. Он сказал, что если ты застрелишь кого-нибудь из командующих и сдашься в плен ВСУ, у тебя все будет хорошо», — отметил мужчина.

Читайте также:

Новая тактика ВС РФ и атака на Саратов: новости СВО к утру 5 марта

Освобождение Красноармейска, удар по связи ВСУ: успехи ВС РФ к утру 5 марта

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 марта