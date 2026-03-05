Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 14:35

Психолог раскрыла, как правильнее всего проводить цифровой детокс

Психолог Алексеева посоветовала ежедневно отказываться от гаджетов за час до сна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Для цифрового детокса необходимо ежедневно отказываться от гаджетов как минимум за час до сна и ограничивать их использование после пробуждения, заявила «Москве 24» психолог Екатерина Алексеева. Она отметила, что лучше всего ввести такую привычку на постоянной основе.

Оптимальное решение — это когда цифровой детокс становится образом жизни и внедряется на постоянной основе, а не на месяц или только неделю. Здесь можно провести аналогию с правильным питанием: решение есть полезную пищу принимается один раз и на всю жизнь, нет смысла питаться правильно только пару дней или недель в год, — высказалась Алексеева.

Она предложила заменить использование гаджетов перед сном на вечернюю прогулку, чтение книг, легкий спорт или успокаивающее хобби. Психолог добавила, что цифровой детокс также включает в себя отказ от гаджетов во время приемов пищи. Выходные дни также рекомендуется посвящать офлайн-занятиям. Если продержаться в таком режиме три месяца, выработается привычка, заключила эксперт.

Ранее врач Ирина Фролова заявила, что повышенная тревожность и чувство дискомфорта без доступа к смартфону могут сигнализировать о зависимости от гаджетов. Нарушения сна тоже нередко указывают на эту проблему.

психологи
общество
гаджеты
сон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после атаки дрона
Экс-нардеп ответил, сколько Украина протянет без помощи ЕС из-за «Дружбы»
Алиев назвал терактом удар иранских дронов по Нахичевани
В МИД России сообщили, будут ли эвакуировать посольство из Ирана
В Госдуме назвали главный страх Зеленского на фоне конфликта в Иране
«Там одни рабы»: Журавлев об Украине, расколе Европы и хитрой игре Трампа
Весна будет жаркой? Прогноз погоды в Москве на март и дальше
МИД РФ анонсировал новый обмен пленными с Украиной
Словацкая контрразведка развеяла в пух и прах заявления Киева о «Дружбе»
«Я потрясен»: Бурунов поделился впечатлениями от Индии
В ЦБ назвали сроки запуска платформы для защиты от мошенников
Два пассажира рейсового автобуса пострадали в ДТП под Новосибирском
Что происходит с россиянами на Ближнем Востоке: помощь МЧС, слова Путина
Еще две школы подверглись ракетным ударам в Иране
Стали известны дата и формат нового обмена пленными с Украиной
Житель Калининградской области до смерти избил жену
Путин поблагодарил президента ЦАР за популяризацию русского языка
Стала известна причина отказа Иванову в отправке на СВО
Энергетик предсказал будущее цен на нефть на фоне войны США и Ирана
Минобороны сообщило о возвращении 200 российских военных из плена
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.