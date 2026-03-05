Психолог раскрыла, как правильнее всего проводить цифровой детокс

Для цифрового детокса необходимо ежедневно отказываться от гаджетов как минимум за час до сна и ограничивать их использование после пробуждения, заявила «Москве 24» психолог Екатерина Алексеева. Она отметила, что лучше всего ввести такую привычку на постоянной основе.
Оптимальное решение — это когда цифровой детокс становится образом жизни и внедряется на постоянной основе, а не на месяц или только неделю. Здесь можно провести аналогию с правильным питанием: решение есть полезную пищу принимается один раз и на всю жизнь, нет смысла питаться правильно только пару дней или недель в год, — высказалась Алексеева.
Она предложила заменить использование гаджетов перед сном на вечернюю прогулку, чтение книг, легкий спорт или успокаивающее хобби. Психолог добавила, что цифровой детокс также включает в себя отказ от гаджетов во время приемов пищи. Выходные дни также рекомендуется посвящать офлайн-занятиям. Если продержаться в таком режиме три месяца, выработается привычка, заключила эксперт.
Ранее врач Ирина Фролова заявила, что повышенная тревожность и чувство дискомфорта без доступа к смартфону могут сигнализировать о зависимости от гаджетов. Нарушения сна тоже нередко указывают на эту проблему.