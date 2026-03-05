Психолог раскрыла, как правильнее всего проводить цифровой детокс Психолог Алексеева посоветовала ежедневно отказываться от гаджетов за час до сна

Для цифрового детокса необходимо ежедневно отказываться от гаджетов как минимум за час до сна и ограничивать их использование после пробуждения, заявила «Москве 24» психолог Екатерина Алексеева. Она отметила, что лучше всего ввести такую привычку на постоянной основе.

Оптимальное решение — это когда цифровой детокс становится образом жизни и внедряется на постоянной основе, а не на месяц или только неделю. Здесь можно провести аналогию с правильным питанием: решение есть полезную пищу принимается один раз и на всю жизнь, нет смысла питаться правильно только пару дней или недель в год, — высказалась Алексеева.

Она предложила заменить использование гаджетов перед сном на вечернюю прогулку, чтение книг, легкий спорт или успокаивающее хобби. Психолог добавила, что цифровой детокс также включает в себя отказ от гаджетов во время приемов пищи. Выходные дни также рекомендуется посвящать офлайн-занятиям. Если продержаться в таком режиме три месяца, выработается привычка, заключила эксперт.

Ранее врач Ирина Фролова заявила, что повышенная тревожность и чувство дискомфорта без доступа к смартфону могут сигнализировать о зависимости от гаджетов. Нарушения сна тоже нередко указывают на эту проблему.