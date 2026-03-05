Нарколог дал советы, что делать при алкогольном психозе

При алкогольном психозе важно контролировать количество выпиваемого спиртного и есть нормальную еду для постепенного выхода из этого состояния, посоветовал психиатр-нарколог Александр Ковтун. В разговоре с НСН специалист подчеркнул, что зачастую без врачебной помощи при запое не обойтись.

Если человек уже с трудом ходит на работу, это тревожный сигнал. Если у человека запой, главный принцип — постепенный выход, нужно уменьшать количество выпиваемого алкоголя, есть нормальную еду, в которой есть витамины. Но зачастую без врачебной помощи здесь не обойтись. Близкие такое состояние не могут не заметить, они могут позвонить в скорую помощь, человека поместят в стационар, — пояснил врач.

По словам нарколога, алкогольный психоз является результатом длительного запойного состояния, когда человек пьет некоторое время, а затем резко перестает. Он обратил внимание, что такое бывает не только в весенний период.

Ранее врач-психиатр Степан Фимкин заявил, что весной растет число случаев алкогольных психозов. Он отметил, что на это влияет перестройка биоритмов.