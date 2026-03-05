Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 13:46

Психиатр предупредил о росте случаев алкогольного психоза

Психиатр Фимкин: весной увеличивается количество алкогольных психозов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Весной растет число случаев алкогольных психозов, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр Степан Фимкин. Он отметил, что на это влияет перестройка биоритмов.

Зачастую люди, уставшие от зимы, хотят расслабиться и отдохнуть. Появляется возможность выходить на улицу на длительное время без дискомфорта. Но на этом фоне развивается сезонная тревога, а впоследствии и депрессивные реакции — человек становится более уязвимым психоэмоционально, — рассказал Фимкин.

Психиатр подчеркнул, что алкоголь дает быстрый психотропный эффект. По его словам, весной также многие сталкиваются с недостатком витаминов, что является еще одним фактором риска.

Ранее психиатр-нарколог Антон Рудковский рассказал, что комбинированное употребление спиртных напитков и наркотических веществ кратно отягощает течение алкогольной зависимости и создает непредсказуемую нагрузку на организм. По его словам, главная опасность таких сочетаний кроется в так называемом синергетическом эффекте.

