Психиатр предупредил о росте случаев алкогольного психоза

Весной растет число случаев алкогольных психозов, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр Степан Фимкин. Он отметил, что на это влияет перестройка биоритмов.

Зачастую люди, уставшие от зимы, хотят расслабиться и отдохнуть. Появляется возможность выходить на улицу на длительное время без дискомфорта. Но на этом фоне развивается сезонная тревога, а впоследствии и депрессивные реакции — человек становится более уязвимым психоэмоционально, — рассказал Фимкин.

Психиатр подчеркнул, что алкоголь дает быстрый психотропный эффект. По его словам, весной также многие сталкиваются с недостатком витаминов, что является еще одним фактором риска.

Ранее психиатр-нарколог Антон Рудковский рассказал, что комбинированное употребление спиртных напитков и наркотических веществ кратно отягощает течение алкогольной зависимости и создает непредсказуемую нагрузку на организм. По его словам, главная опасность таких сочетаний кроется в так называемом синергетическом эффекте.