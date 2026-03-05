Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 14:57

Стала известна причина отказа Иванову в отправке на СВО

Суд заявил Иванову, что искупление вины в зоне СВО является привилегией

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Мещанский районный суд Москвы поддержал отказ столичного военкомата экс-замминистру обороны Тимуру Иванову в отправке на СВО, сообщает пресс-служба городских судов общей юрисдикции. Судья объявил, что возможность искупить вину путем заключения контракта — это привилегия, а не индульгенция.

Суд признал законным действия ответчиков и отказ в заключении с ним контракта на прохождение воинской службы в зоне СВО, посчитав, что возможность искупить свою вину перед Родиной и обществом путем заключения контракта для прохождения службы на СВО — это привилегия, а не индульгенция, — говорится в сообщении.

Ранее Иванов, содержащийся в следственном изоляторе «Лефортово», подал административный иск к Минобороны РФ и Военному комиссариату Москвы. Основанием для обращения стало отсутствие реакции на повторное заявление экс-чиновника с просьбой отправить его в зону специальной военной операции.

До этого акционерное общество «Главное управление обустройства войск» обратилось в суд с иском к Иванову. Компания выступает строительным подрядчиком оборонного ведомства. Иск содержит два требования на общую сумму 405 млн рублей.

