Раскрыто, что вменяют экс-замминистра обороны Цаликову

Бывшего заместителя министра обороны России Руслана Цаликова задержали по подозрению в организации преступного сообщества, сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, ему инкриминируют сразу несколько тяжких экономических преступлений.

В период с 2017 по 2024 год участники группы, которую, по версии следствия, создал Цаликов, похищали бюджетные средства, занимались их легализацией и получали взятки. В деле фигурируют 12 эпизодов растраты и два эпизода взяточничества. Помимо этого, бывшему чиновнику вменяют отмывание денежных средств. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения для задержанного.

Ранее военный суд лишил замкомандующего ЛенВО генерал-майора Валерия Муминджанова воинского звания и приговорил к 10 годам строгого режима. Генерал проходил обвиняемым по делу о взятке. По версии следствия, он совершил преступление, находясь на должности главы департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ.

Прежде суд отказал бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову в просьбе отправить его в зону проведения спецоперации. Отмечалось, что Иванов неоднократно обращался в военкоматы с таким прошением, однако ему отказывали. В конечном счете он решил подать к ним иск.