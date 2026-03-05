Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 16:49

В России пообещали учесть риски ядерной риторики ЕС и Украины

Полянский: Россия учтет риски ядерной милитаризации Евросоюза и Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россия учитывает возникающие в последнее время перспективы ядерной милитаризации Евросоюза и Украины, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации. Дипломат напомнил, что Служба внешней разведки РФ сообщала о проработке Францией и Великобританией возможности передачи Киеву ядерных боезарядов, передает ТАСС.

Тогда мои коллеги из Франции и Великобритании гневно отрицали это. Но уже на следующий день сам [президент Украины Владимир] Зеленский в интервью одному из западных СМИ фактически подтвердил свое стремление заполучить французское и британское ядерное оружие, — сказал он.

Полянский также обратил внимание на речь французского президента Эммануэля Макрона 2 марта, которая, по его оценке, знаменует кардинальный пересмотр ядерной политики Парижа.

Россия остается приверженной ответственной ядерной политике и выступает за предотвращение гонки вооружений, но мы будем обязаны учитывать возникающие новые риски в своих военных планах, — подчеркнул постпред.

Ранее Макрон заявил, что страна вступает в эру «продвинутого ядерного сдерживания». Французский лидер указал на необходимость укреплять ядерный потенциал и рассматривать вопросы сдерживания в масштабах всего Европейского континента. По его мнению, ядерные державы должны адаптироваться к возможности крупных конфликтов без применения ЯО в своем окружении.

