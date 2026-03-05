Глава ГРУ раскрыл, как идут переговоры России и Украины Костюков: переговоры с Украиной вести сложнее, чем с США

Переговоры России с украинской стороной об урегулировании конфликта проходят тяжелее, нежели с американцами, заявил глава ГРУ, заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков в беседе с Информационной службой «Вести». При этом он отметил, что в настоящий момент стороны продолжают подготовку для начала нового раунда встреч.

С украинцами сложнее, — сказал Костюков.

Он подчеркнул, что переговоры по Украине больше нужны Вашингтону, нежели Москве. В то же время глава ГРУ отметил, что у американцев есть «глобальный интерес», комментируя опасения переключения США на другую тему.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия открыта к переговорам по Украине. По его словам, пауза в них сложилась по объективным причинам, в том числе из-за занятости одной из сторон — США. Однако, подчеркнул Песков, российская сторона полна терпения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию конфликта с участием России и США могут быть отложены. Он объяснил это обострением ситуации на Ближнем Востоке.