Трамп жестко оскорбил Испанию за отказ от сотрудничества Трамп назвал Испанию лузером и врагом НАТО

Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post резко раскритиковал Испанию, назвав ее «лузером» и некомандным игроком. Причиной недовольства стал отказ Мадрида предоставить военные базы для американских самолетов во время конфликта с Ираном, а также нежелание королевства повышать оборонные расходы до 5% ВВП.

У нас есть множество победителей, но Испания — это лузер, — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США не намерены проявлять лояльность к Мадриду, если тот сам не готов действовать в интересах Альянса. Президент добавил, что позиция Испании демонстрирует ее враждебность к НАТО.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что испанские власти согласились оказывать поддержку американским войскам. По ее словам, это якобы произошло после заявлений Трампа о намерении разорвать торговые отношения с Мадридом.

Позже правительство Испании опровергло заявление США о намерении Мадрида сотрудничать с американскими военными. Глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страна не намерена менять свою внешнеполитическую линию.