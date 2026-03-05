Названы главные недостатки современных женщин

Москвичи назвали недостатки современных женщин: меркантильность, отсутствие кулинарных навыков и завышенные ожидания. Некоторые участники опроса издания «Взгляд.ру» указали также на склонность обесценивать мужские усилия и нежелание развиваться.

Отдельно некоторые отметили, что проблема не только в женщинах, но и в мужчинах: «Мужчины разучились брать на себя ответственность. Поэтому девушкам приходится взваливать на себя слишком много. Происходит смена приоритетов. Когда все вернется на свои места, тогда ни у кого не будет никаких ред-флагов».

Тем временем президент России Владимир Путин на мероприятии, приуроченном к Международному женскому дню, в шутливой форме напомнил о многогранных обязанностях женщин. Он отметил, что в заботе и внимании нуждаются и дети, и мужья.

Его белорусский коллега Александр Лукашенко пообещал женщинам отреагировать, если «хоть один мужик» их обидит. По словам главы государства, на обидчиков можно даже пожаловаться в TikTok, где он регулярно просматривает контент.