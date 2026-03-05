Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 19:27

Названы главные недостатки современных женщин

В Москве меркантильность и неумение готовить назвали главными минусами женщин

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Москвичи назвали недостатки современных женщин: меркантильность, отсутствие кулинарных навыков и завышенные ожидания. Некоторые участники опроса издания «Взгляд.ру» указали также на склонность обесценивать мужские усилия и нежелание развиваться.

Отдельно некоторые отметили, что проблема не только в женщинах, но и в мужчинах: «Мужчины разучились брать на себя ответственность. Поэтому девушкам приходится взваливать на себя слишком много. Происходит смена приоритетов. Когда все вернется на свои места, тогда ни у кого не будет никаких ред-флагов».

Тем временем президент России Владимир Путин на мероприятии, приуроченном к Международному женскому дню, в шутливой форме напомнил о многогранных обязанностях женщин. Он отметил, что в заботе и внимании нуждаются и дети, и мужья.

Его белорусский коллега Александр Лукашенко пообещал женщинам отреагировать, если «хоть один мужик» их обидит. По словам главы государства, на обидчиков можно даже пожаловаться в TikTok, где он регулярно просматривает контент.

женщины
8 марта
праздники
еда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава ОАЭ впервые появился на публике и высказался войне
СК возбудил дело после поджога школьником автозаправки
Украинец напал на сотрудника ТЦК с ножом
«Вопиющее преступление»: США лишили пресной воды часть населения Ирана
«Один звонок, и я тут»: гандболистка Вяхирева о выступлении за Россию
ВСУ разгромили Донбасс на астрономическую сумму
Безруков поделился планами на молодых актеров МХАТ
В Екатеринбурге ищут загадочно пропавшую пермячку
Замена Гузеевой, роман с женатым, поцелуй с Петровым: как живет Аронова
Бастрыкин подвел итоги 15-летней работы Следкома
В Иране определились со сроками выбора лидера страны
Раскрыто, сколько украинских военных получили пожизненные сроки
В МИД отреагировали на заявления об обязанности китайцев служить в ВС РФ
Американский ядерный бомбардировщик приблизился к Ближнему Востоку
Стало известно, сколько судей оказались под прицелом СК
«Продолжим поддерживать»: Макрон дал обещание Киеву после атаки на Иран
Россиянам раскрыли топ-3 ошибки при участии в ПДС
В Сети распространилось приглашение на «прощальный вечер» Симоньян
Американскую авиабазу Харир в Ираке разнесли в пух и прах
США выдали Венесуэле официальную индульгенцию
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.