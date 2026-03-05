Появились новые подробности уголовного дела Цаликова

Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова, связано со строительством ряда объектов для ведомства в различных российских регионах, передает ТАСС со ссылкой на свой источник. Ему вменяются 12 преступных эпизодов по растрате и два — по взяткам.

Уголовное дело Цаликова связано со строительством ряда объектов для Минобороны в различных регионах РФ, — сказал собеседник.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что имущество семьи Цаликова, оформленное на его детей и их компании, оценивается почти в 1 млрд рублей. При этом, по данным канала, в 2014–2020 годах генерал декларировал доход в 10–13 млн рублей. Также он указывал недвижимость площадью от 12 тыс. до 36,8 тыс. «квадратов» и три автомобиля.

По мнению главы адвокатской коллегии «Карабанов и партнеры» Александра Карабанова, Цаликову грозит до 25 лет лишения свободы, если суд признает его виновным по всем пунктам обвинения. По его словам, при вынесении приговора судья, скорее всего, применит принцип частичного сложения наказаний, что не позволит превысить этот порог.