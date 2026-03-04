Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Беру спелый апельсин, яйцо и муку — и жарю ароматные кружочки в хрустящем кляре. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение к чаю, которое готовится всего за 15 минут из доступных продуктов. Его необычность в том, что тонкие ломтики апельсина в нежном тесте превращаются в изысканный десерт с контрастом текстур: хрустящая золотистая корочка и сочная, тающая во рту цитрусовая начинка. Получается обалденная вкуснятина: румяные, ароматные кружочки, посыпанные сахарной пудрой, с лёгкой карамельной ноткой и ярким апельсиновым вкусом. Они идеально подходят к чаю, кофе или просто как быстрый десерт, когда хочется сладенького, а бежать в магазин лень.

Для приготовления вам понадобится: 1 крупный апельсин, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 120–150 г муки, щепотка соли, ½ ч. л. разрыхлителя, растительное масло для жарки, сахарная пудра для украшения. Апельсин тщательно вымойте, нарежьте тонкими кружочками, удалите косточки. Яйцо взбейте с сахаром и солью, добавьте муку и разрыхлитель — тесто должно быть как на оладьи. Каждый кружок апельсина обмакните в тесто и обжарьте в разогретом масле с двух сторон по 1–2 минуты до золотистого цвета. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, и посыпьте сахарной пудрой.

