Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 11:18

Жителей Прикамья предупредили об опасности беспилотников

В Пермском крае объявлен режим беспилотной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Пермском крае введен режим «Беспилотная опасность», сообщил региональный минтербез. Соответствующее предупреждение действует на территории всего Прикамья.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике, — сказано в сообщении.

Во время действия режима в отдельных муниципалитетах могут наблюдаться временные перебои в работе мобильного интернета. Кроме того, в аэропорту Перми введен план «Ковер», подразумевающий временные ограничения на прием и отправление воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ атаковали город Кирово-Чепецк беспилотниками. По его словам, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

До этого дежурные силы ПВО в ночь на 4 марта сбили более 30 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации Минобороны РФ, атаке ВСУ с воздуха подверглись пять регионов страны. В частности, 21 дрон удалось ликвидировать над Волгоградской областью, по четыре беспилотника — над территориями Ростовской и Белгородской областей.

Россия
Пермский край
беспилотники
опасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Раскрыта еще одна мошенническая схема с подростками
Саудиты исчерпали мощности по хранению нефти
Россиянок предупредили, чем опасен поход в баню сразу после косметолога
Погода в Москве в среду, 4 марта: весна «отменяется» из-за снегопада?
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Владелец красноярской стоматологии «подправил» зубы жене и попал под суд
Эмиратская авиакомпания отказалась возобновить регулярные рейсы в Дубай
Нутрициолог рассказала об особенностях рациона современных детей
Позвал греться в подъезд: сына священника обвинили в изнасиловании девочки
Жители Белгородской области попали под новый удар ВСУ
Участницу «Съезда народных депутатов» Фильченко задержали прямо в постели
Российская спортсменка разнесла ОИ в Италии за питание
Туроператоры призвали россиян отправляться на отдых через агентства
В России начали пустеть тюрьмы
В Иране заявили, что могут вести войну с США и Израилем сколько угодно
Военный эксперт ответил, из какого оружия ВСУ могли атаковать Волгоград
В Совфеде поставили диагноз Украине из-за амбиций Усика
Раскрыты подробности о найденном в Петербурге подростке
Рогов объяснил причину информационных атак со стороны Украины
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.