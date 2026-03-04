Жителей Прикамья предупредили об опасности беспилотников

В Пермском крае введен режим «Беспилотная опасность», сообщил региональный минтербез. Соответствующее предупреждение действует на территории всего Прикамья.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике, — сказано в сообщении.

Во время действия режима в отдельных муниципалитетах могут наблюдаться временные перебои в работе мобильного интернета. Кроме того, в аэропорту Перми введен план «Ковер», подразумевающий временные ограничения на прием и отправление воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ атаковали город Кирово-Чепецк беспилотниками. По его словам, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

До этого дежурные силы ПВО в ночь на 4 марта сбили более 30 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации Минобороны РФ, атаке ВСУ с воздуха подверглись пять регионов страны. В частности, 21 дрон удалось ликвидировать над Волгоградской областью, по четыре беспилотника — над территориями Ростовской и Белгородской областей.