04 марта 2026 в 12:33

В МИД России назвали подлым убийство Хаменеи

Захарова: Россия осуждает подлое убийство Хаменеи и военного руководства Ирана

Возложение цветов в память о верховном лидере Ирана аятолле Али Хаменеи у посольства Ирана в Москве Возложение цветов в память о верховном лидере Ирана аятолле Али Хаменеи у посольства Ирана в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россия решительно осуждает подлое убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и ряда членов военно-политического руководства республики, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, это событие — опасная авантюра американо-израильского тандема.

Россия самым решительным образом осудила <...> подлое убийство главы иранского государства аятоллы Али Хаменеи, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что Россия выступает за немедленное прекращение всеми сторонами боевых действий на Ближнем Востоке. Она отметила: нет сомнений в том, что «иранская угроза» — лишь предлог для свержения строя в неугодном США государстве.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вероломным и неприемлемым нападение Израиля при поддержке США на Иран. Глава государства в ходе встречи с иранским послом в республике Алирезой Санеи заявил, что погибли ни в чем не повинные люди. По его словам, республика особенно чувствительна к военным конфликтам, поскольку исторически оказалась в центре многих подобных событий, унесших миллионы жизней.

