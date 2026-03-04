Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 13:57

Убийцу маленькой девочки нашли спустя 30 лет благодаря одной мелочи

DM: в США раскрыли дело о гибели ребенка в 1996 году по найденному волосу

Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В США полиция раскрыла убийство семилетней девочки, которое произошло почти 30 лет назад, сообщает Daily Mail. Установить личность преступника помог единственный волос, обнаруженный на месте преступления.

Жертвой стала Морган Виоли. В 1996 году она играла с сестрами в городе Боулинг-Грин, штат Кентукки, и пропала. Через три месяца ее тело нашли в лесу в соседнем штате Теннесси. Девочку задушили.

Долгие годы преступника не могли найти. Но недавно следователи провели новый ДНК-анализ волоса, который нашли в брошенном фургоне. Оказалось, что волос принадлежит 61-летнему Роберту Скотту Фробергу. Сейчас он уже сидит в тюрьме в Алабаме за другое преступление.

На допросе мужчина признался, что похитил и убил ребенка. Теперь ему грозит пожизненный срок или смертная казнь.

Старшая сестра погибшей Никки Бритт написала в соцсетях, что семья все эти годы ждала справедливости. Она сказала, что для них это огромное облегчение.

Ранее шесть человек погибли в результате серии убийств в двух городах штата Флорида. Как писали СМИ, среди погибших оказались выходцы из России и Украины. По данным правоохранителей, преступления совершил один и тот же подозреваемый, который впоследствии покончил с собой.

